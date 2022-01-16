Erdoğan'dan HDP'li Güzel açıklaması: 14 kişi onunla beraber olan var, süratle dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili adım atıldı

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Adnan Menderes Müzesi’nde “Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi”nde açıklamalarda bulundu. PKK'lı ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel ile ilgili soruya cevap veren Erdoğan, "Bu parlamentoda bunları görmek istemiyoruz dedik. 14 kişi onunla beraber olan var, süratle dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili adım atıldı. Sözde milletvekili onun diğerlerinden dosyasını ayırıp onunla ilgili adım atılsın diye meclis başkanıyla ayrıca konuştuk." dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat Kandil'i onların başına geçireceğiz diyor. Kandil'i başlarına yıkacağız diyen kişi şu anda onlarla el ele kol kola Millet İttifakı adı altında onlarla adım atıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dün Menderes'i hedef alanlar bugün bize saldırıyor"

"Şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Çok partili siyasi hayat devrin CHP kadrolarının beklemedikleri şekilde milletin, demokrasi ve kalkınma taleplerinin patladığı bir volkana dönüşmüştür. 27 Mayıs'ta ülkemizi bitip tükenmek bilmeyen; darbeler, vesayet rezilliğini içine sokan habis hastalığının ilk atağıdır. Menderes'e yeteri kadar sahip çıkamamış olmanın mahçubiyetinin de pek çok kesimin yüreğini burktuğunu biliyoruz. Açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz Adnan Menderes Müzesi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz demokrasi tarihini en şanlı ve en hüzünlü sayfasını oluşturan Menderes dönemi nesilden nesile aktarılması gereken ibretlerle bezelidir. Dün Menderes'i hedef alanlar bugün bize saldırıyor. Alçak oyunları bozacak güçteyiz. Milletimizin desteğiyle son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde bu alçak oyunu bozacak döneme geldik. Ülkemizi 2023 hedeflerine kavuşturan dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına soktuğumuzda en çok da rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarının ruhlarının huzuruna ereceğine inanıyorum."

"Kandil'i başlarına yıkacağız diyen kişi şu anda onlarla kol kola Millet İttifakı adı altında adım atıyor"