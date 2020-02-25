Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 45 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Aksakal görüşmenin ardından RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’nda açıklamalarda bulundu. Aksakal, eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in ölümü sürecinde katkılarından dolayı Erdoğan’a teşekkür etme olanağını bulduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Türkiye’nin iç ve dış sorunları konusunda DSP olarak görüş ve önerilerimizi kendilerine aktardım."