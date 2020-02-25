T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü

25 Şubat 2020 07:23

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 45 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Aksakal görüşmenin ardından RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’nda açıklamalarda bulundu. Aksakal, eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in ölümü sürecinde katkılarından dolayı Erdoğan’a teşekkür etme olanağını bulduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Türkiye’nin iç ve dış sorunları konusunda DSP olarak görüş ve önerilerimizi kendilerine aktardım."

 

ETİKETLER

dspönder aksakalakperdoğancumhurbaşkanlığı külliyesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24