Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Dost bildiklerimize sesleniyoruz; o terörist başını bize verin" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan "Örtülü darbe diyor. Kimin lafı bu? Pensilvanya'daki örgüt başının lafı" ifadelerini kullandı.

Kazan'da çiftçilere verilen iftarı sonrası konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Darbenin merkezinde yer alan hava üssündeki yer alan hainlere karşı koyan Kazanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum . Kahraman kazan bu ismi yüreğinin hakkıyla haketmiştir. Rabbim içinde bulunduğumuz kardeşliğimizi daim eylesin. Sizler gibi istikbali uğruna canlarını verenlerden Allah razı olsun. Bu toprakları o alçaklara vermesinler verdirmediler. Allah'ın izniyle bu milleti kimse diz çöktüremez. Bu devleti kimse çökertemez. Birileri anlamaz ama bizim Rabiamız var. Tek vatan, tek millet, tek bayrağımız var. Asla o paçavraları kimse bize yutturmaya kalkmasın."

"Vatan şehidin kanıyla yoğrulduğu zaman vatan olur. Ta Malazgirt'ten buu yana 4 tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz yok. Kimse bize devlet içinde devlet yutturmacası yapmasın. Yok Paralel devletmiş, yok şu devletmiş, yok bu devletmiş. Sıkıysa Pensilvanya'da durma, buraya gel.Dost bildiklerimize sesleniyoruz; o terörist başını bize verin. Vermiyorsanız, gün ola harman ola."

"Cumhurbaşkanı olmaktan böyle bir milllete hizmet ermekten Allah hamd ediyorum. Biz bu yollarda beraber yürümeye devam edeceğiz."

"Tarım insanlığın en eski uğraş alanıdır. Tarımın ilk merkezi olarak tarımın merkezi Harran'dır. Yarın akşam inşallah iftarı Harran'da yapacağız. Geçtğimiz 15 yılda savunma sanayine verdiğimiz önemle uçağmızdan gemimize tüfeğimizden tankımıza, yazılımından füzeye her şeyi kendimiz yapacağız. Geçtiğimiz 15 yılda 23 milyar lira tarıma harcadık. Arazi toplulaştırma kredi kolaylığı gibi çalışmalara çifçilerimizin işini kolaylaştıracağız. Şu toplulaştırma olayını değerlendirmemiz lazım. Toplulaştırma yapalım kardeşler böyle bölük pörçük olacağına, muhtarımız yardımcı olur belediyemiz yardımcı olur. Bende cumhurbaşkanınız olarak hayırlı olsun diyebilir miyim? Bölük pörçük yapmayalım. Bedelsiz versin demiyorum bu topraklar daha bereketli olur. Arazimizin sulamasında sıkıntı var."

'15 Temmuz gecesi neredeydin?'

15 Temmuz'dan ders çıkarmayanlar var. Birileri şu anda yürüyor. 15 Temmuz gecesi neredeydin? Benim vatandaşım İstanbul Atatürk Havalimanı'nda F-16'ların, helikopterlerin saldırılarına karşı dururken sen neredeydin? Beyefendi oraya iniyor ve oradan hemen Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Oteller kapalıydı diyor o yüzden Belediye Başkanımıza misafir olduk diyor. Utanmadan sıkılmadan şimdi de bu darbeye kılıf uyduruyor ve 'Örtülü darbe girişimi' diyor. Bu kimin lafı Pensilvanya'daki FETO denilen örgüt başının lafı.

“3.5 milyar dolar malvarlığım varmış, ispatlamazsanız alçaksınız”

Şimdi başka yollara sapıp gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi çıkmış bana 3,5 milyar dolar benim malvarlığım varmış bunu söylüyorlar şimdi. Utanmadan sıkılmadan çıkıyor Genel Başkan denilen bu kişi o da diyor ki 'Namusluyum' ben diyor. Yahu sen bunu şimdiye kadar çok söyledin. Şimdi bak buradan sesleniyorum. 'Ey Kılıçdaroğlu senin bu adamanın yaptığı bu açıklamayı ıspatlayamazsanız alçaksınız namustan yoksunsunuz. Eğer bizim böyle bir varlığımız malımız olsaydı Türkiye'de bu hizmetleri kimse göremezdi.

“Bunların yapacağı şey sadece iftira atmak”

Ey Kılıçdaroğlu, 260 bin derslik 15 senede yapıldı. 75'ten 184'e çıktıysa bunlar kılı kırk yararak attığımız adımlarla oldu. Havalimanlarımız 25'ten 55'e çıktıysa bunlar 15 senede oldu. Hastane olmayan ilimiz yok. Önemli büyük ilçelerimize de yapıyoruz. Bunlarla beraber Adalet Sarayları ile. Cumhuriyet döneminde 6100 km bölünmüş yol yapıldı, bizim dönemimizde 19000 km yol yaptık. Eline diline dursun bu yollardan gidip geliyorsun bu yolları görmüyor musun?"