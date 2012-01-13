Erdoğan: Don Kişot bile bunu hayal edemez

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Başbakan Tayyip Erdoğan, 3. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu'ndaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekeyle ilgili değerlendirmede bulundu.Erdoğan şunları söyledi: Biz yelden enerji üretme peşindeyiz, onlar yel değirmenleriyle savaş halinde. Bir fezleke düzenlendi diye kıyamet kopuyor. Dert başka. Kendi içindeki sıkıntıyı nasıl giderecek, ona bakıyor. Son derece abartılı biçimde ortalığı velveleye verdiler.Kusura bakmasınlar, fezlekeden kahraman çıkmaz. Bu en son hazırlanan fezlekenin benzeri, daha önce 4 tane fezleke hazırlanmış. İlk kez fezleke hazırlanmıyor. Şimdi bir ucuz kahramanlığın peşindeler. 1 fezlekeden kalktılar darağacını telaffuz etmeye başladılar. O meşhur roman kahramanı Don Kişot'un bile hayal dünyası bu kadar zengin değildir. Kılıçdaroğlu'nun neyle savaştığı bile belli değil.CHP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kalkması için başvurmaları hakkında konuşan Erdoğan, "Dokunulmazlıkları kalksın diye Meclis Başkanlığı'na gittiler. Hakkında fezleke olmayan vekil dokunulmazlığımı kaldırın diye dilekçe verir mi? Böyle bir şey yok. Bunlar bunu yutuyor, belki yutarlar. Silivri'de tiyatro yok. İlla tiyatro istiyorlarsa kendilerine baksınlar. Silivri'de milletin hakimleri millet adına yargılama yapıyor" dedi.