Erdoğan: Doğu Guta'da yapılan katliamı lanetliyorum, yapanlar bedelini ödeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, grup konuşmasında Doğu Guta'daki kimyasal saldırıya dikkat çekerek, "Katliamı lanetliyorum, yapanlar bedelini ödeyecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'a yapacağı ziyaret hakkında konuşan Erdoğan, "Duydum ki Kılıçdaroğlu Hatay'a gidiyormuş, hayırdır ya; günaydın, postalın, parkan eksikse sana postal, parka gönderelim" ifadesini kullandı.

Meclis'ta AKP Grup Toplantısı'ndaki konuşması sırasında partililerin yoğun sloganını Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müsaade edin ben konuşayım" diye kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki grup toplantısında Afrika ülkesi Gabon'un, 'FETÖ' üyesi 3 kişiyi teslim ettiğini açıkladı. Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü ülkemize teslim etti. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'dan altısını aldı, üçünü Gabon'dan aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı'mız kovalıyor. Bakalım yenisi nereden çıkacak?" dedi. Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal isimli kişilerin, Gabon'un başkenti Librevil'den özel uçakla getirildikleri belirtildi.

AKP Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Hatay'da askerlerimize destek için sınır karakolumuzu ziyaret ederek Mehmetçiklerimize moral verdik. Bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz, gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Hala nasıl olur da bu ülkenin bir sanatçısı, askerine desteğe giden bir sanatçıya kem söz söyleyebilir. Şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı.

Bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden bir makam değildir. Bulunduğumuz makam o kişilere akıllarının alacağı şekilde gerektiği cevabı vermesi gereken bir makamdır.

"Hayırdır ya?"

Duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır yahu, günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gerken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya, parka falan eksikse onu da gönderelim. Bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz.

"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4071"

Bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4071.

Kuzey Irak'ta 337 terörist etkisiz hale getirildi. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele sürecek.

Bay Kemal sen Hakkari'de mitingini yaptığın zaman bir tane Türk bayrağı var mıydı? Orada o zaman bu malum partinin destekleriyle gittin miting yaptın. Sende o güç olsaydı biz seni oradan tanırdık. Biz, 15 Temmuz'dan sonra kendisine Yenikapı için davet gönderdiğimde bize önce hayır dedi. Baskılar sonucunda son akşam geleceğine dair haber geldi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları anlatayım ki bu adamın ne olduğunu herkes anlasın. Cibiliyetini anlasın. Karakter başka meseledir.

"Hesabını sormaya var mıyız?"

Sandık önümüze geldiği zaman bunun hesabını sormaya var mıyız? Bu sözle, lafla olmuyor. Kapı kapı dolaşarak oluyor.

Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olan nükleer güç santralinin temelini Sayın Putin ile birlikte canlı bağlantıyla attık. 4 etabı olan bu güç santralinin yatırım bedeli yaklaşık olarak 22 milyar doları bulacak. Akkuyu nükleer güç santrali tüm reaktörleri ile devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 10'unu tek başına orası karşılayacak. İlk ünitesini 2023 yılında devreye almayı hedeflediğimiz bu santralle Türkiye, dünyadaki az sayıda nükleer güç santrali sahibi ülkeler arasına girmiş olacak.

İlkini Soçi'de yaptığımız zirvenin ikincisini Ankara'da gerçekleştirdik. Yakın ilişkiyi sürdürmekte kararlıyız.

"Katliamı yapanlar bunun bedelini ağır ödeyecek"

Doğu Guta ve Duma. Bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun bedelini ağır şekilde ödeyecektir. Bununla ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Proje bazlı teşvik sistemini tanıttık. 19 firmamıza ait 23 projeye ilişkin teşvik belgelerini sahiplerine teslim ettik. 135 milyar lira yatırım bedelli bu projelerle ihracatımızı 6 milyar dolar üzerinde artırıyor, ithalatamızı 12 milyar azaltıyoruz. Cari açığımızda 19 milyar dolarlık bir iyileştirmenin temelini atmış oluyoruz.

"Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü hamdolsun teslim etti"

Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü hamdolsun teslim etti. Gideceğiz, nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'dan 6'sını aldık. Şimdi Gabon'dan 3'ünü aldık. MİT kovalıyor. Şimdi bakalım yenisi nereden çıkacak.

"Kafayı taktı"

Bu zat geçtiğimiz günlerde Roman vatandaşlarımızla bir araya gelmiş. İyi de etmiş. Grup kürsüsünde kendin çal kendin oyna diye zırvalayacağına hiç değilse gerçek hayatın içine girmiş. En makul işi bile skandal haline getimeyi başarıyor. Bu zat Suriyeliler için 'Çocuklar dilenci, kadınların ne olduğunu bir araştırın' demişti. 'Vatana ihanet 1.5 milyon Suriyeliyi Türkiye'ye sokmaktır' demişti. 'Suriyelileri kendi ülkelerine göndereceğiz' demişti. Bu yıl ise Suriyeli sayısına ve bunlar için harcanan paraya kafayı taktı. İlgili kurumlara sorsa tam sayıyı alacak.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştuğu sırada Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı kürsüye çağırarak bir konuda uyardı. Mikrofonların ses almamasından dolayı konunun ne olduğu tam anlaşılamazken Yılmaz'ın Erdoğan'a "Üç sivil toplum örgütünün yaptığı bir araştırma. Gençlerimizin deizm ile ilgili bir düşüncesi var diye." dediği duyuldu. Ardından grup toplantısı sona erdi.



