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Erdoğan, dizi özetlerinden bile az seyredilmişti; Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

Erdoğan'ın katıldığı program, Total'de 23. sırada yer almıştı

18 Mayıs 2018 15:12

16 Mayıs 2018'e ilişkin reyting sonuçlarına göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin konuk olduğu "Liderler FOX'ta" programı zirveyi zorladı. Total'de sekiz, AB'de  üçüncü sırada yer alan programı geride bırakan diziler ise, reyting rekortmenleri Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz oldu. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 21 Nisan'da Star TV'de katıldığı program, Total'de 23, AB'de 30'uncu sırada yer almıştı. Erdoğan’ın açıklamalarının birçok dizinin tekrarlarının bile gerisinde kalması dikkati çekmişti.

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