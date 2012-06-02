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Erdoğan Diyarbakır'da Kürtçe ve Zazaca pankartlarla bekleniyor

Başbakan'ın Diyarbakır’a yaptığı program nedeniyle olası korsan gösterilere karşı polis olağanüstü tedbir aldı

02 Haziran 2012 18:04

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresi ile 256 proje ve 39 tesisin açılışına katılmak üzere Diyarbakır'a giden Başbakan Erdoğan için kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bağlar'da bazı işyerleri kepenk kapattı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın Diyarbakır’a yaptığı program nedeniyle olası korsan gösterilere karşı polis olağanüstü tedbir aldı. Yaklaşık 6 bin kadar polisin görev yaptığı kentte, Başbakan Erdoğan’ın konuşma yapacağı Kapalı spor salonu çevresinde adeta kuş uçurtulmadı. Kürtçe ve Türkçe “Başbakanım hoş geldiniz” pankartları kentin değişik noktalarına asılırken, panzerlerde birçok bölgeye konuşlandırıldı.

 

Kürtçe ve zazace pankartlar

 

Başbakan Erdoğan ’ın ziyareti nedeniyle hazırlanan Türkçe, Kürtçe ve Zaza dillerindeki pankartlar kentin değişik noktalarına asıldı. “Hoş geldiniz” anlamına gelen Kürtçe, “Tu Bi Xer Hati” Zazaca, “Tu Heyrumey” pankartları dikkat çekti. 6 bin polisin görev yaptığı kentte stratejik noktalara panzerler yerleştirildi. Bir polis helikopteri ise sürekli havadan uçuş yaptı. Kapalı spor salonuna giren herkes ince bir aramadan geçirildi. Tütün tabakaları dahil hiçbir metal içeriye alınmadı.

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