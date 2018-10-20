Erdoğan: Diyarbakır'da arzu ettiğimiz sonuca ulaşamadık, emeklerin karşılığı çok daha fazla olmalıydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'da arzu ettiğimiz sonuca ulaşamadık. Halbuki bu şehre yaptığımız yatırımların gösterdiğimiz emeklerin karşılığı çok daha fazla olmalıydı. Buna rağmen biz eksiği Diyarbakırlı kardeşlerimizde değil kendimizde arıyoruz. Yeteri kadar çalışamadığımızı gösteriyor” açıklamasında bulundu.

Diyarbakır’da yaptığı konuşmada Mart 2019’da gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimlere ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan “En isabetli adaylarla seçime girecek, Allah'ın izniyle seçimi alacağız” dedi.

Ekonomide yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan "Önceliğimiz, üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmaktır. Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız" şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın, Diyarbakır'da AKP İl Başkanlığı yemeğindeki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'da arzu ettiğimiz sonuca ulaşamadık. Halbuki bu şehre yaptığımız yatırımların gösterdiğimiz emeklerin karşılığı çok daha fazla olmalıydı. Buna rağmen biz eksiği Diyarbakırlı kardeşlerimizde değil kendimizde arıyoruz. Yeteri kadar çalışamadığımızı gösteriyor. Bunun için ilçe teşkilatımızın, bölge temsilcilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Kadın kolları gençlik kollarının çok çalışması lazım. Bundan sonra inşallah daha çok çalışacak, Diyarbakır'da en az ülke genelindeki oy oranına ulaşacağız. Çok çalıştığımızda gönlünü kazanamayacağınız kimse yoktur.

"5 aylık zaman yeter"

2019 Mart'ta ortak geleceğimizde yeni bir sayfa açacağız. Bizim hiçbir zaman isimlerle işimiz olmadı. Milletimizin yolunu takip ettik. Diyarbakır'da da bizi bu yol nereye çıkartırsa oraya gideceğiz. En isabetli adaylarla seçime girecek, Allah'ın izniyle seçimi alacağız. Her seçimi bir imtihan olarak yaşadık. Kimi zaman iftiralarla, kimi zaman kirli ittifaklarla, kimi zaman provokasyonlarla üzerimize geldiler. Ama vesayetin pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi darbecilerin de insafına bırakmadık. Biz eksiği Diyarbakırlı kardeşlerimizde değil kendimizde arıyoruz. Demek ki kendimizi yeterince anlatamamışız.

"Tedbirleri aldık"

Üzerimize kur, faiz, enflasyon ile yüklendiler. İşleri yoluna koymak elbette kolay değildi. Eski dönemlerde böyle durum felaketle sonuçlanırdı. Gereken tedbirleri aldık, mekanizmaları oluşturduk, irtibatları kurduk ve durumu kısa sürede kontrol altına aldık. Önceliğimiz, üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmaktır. Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız.

Siyasi hayatımız boyunca milletimizle hep haspi ve perdesiz bir iletişim mualinde olduğumuz için hamdolsun bunların hepsini de boşa çıkardık. Hangi mücadeleye giriştiysek, başarıyla neticelendirdik. Yeri geldi siyasi hayatımızı, yeri geldi canımızı ortaya koyduk ama yolumuzdan dönmedik.