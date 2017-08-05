Erdoğan: Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın çok eksiği var; FETÖ işte bu zaafı kullandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'çok eksiği' olduğunu belirterek " Üstünlük Kürtlük ile Türklük ile değil, kim Allah'a daha yakın ise o üstündür. Diğer liselerin mezunlarına sözüm yok. Kaliteyi oralarda da arayacağız. FETÖ işte bu zaafı kullanarak memleketimizin başına bela oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda çok eksiği var." dedi.

Konuşmasında HDP'yi de eleştiren Erdoğan, "Hani siz Kürtlerin temsilcisiydiniz? Nasıl iş bu? Şu anda bizim hükümetimizde, partimizde Kürt kardeşlerim var. Az önce size hitap eden Bekir Bozdağ Bey Kürttür. Aynı şekilde Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek Bey Kürttür. Benim genel başkan yardımcım Mehdi Eker Bey Kürttür. Bizim böyle bir derdimiz yok. Üstünlük Kürtlük ile Türklük ile değil, kim Allah'a daha yakın ise o üstündür." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 18 Mart 1915'teki Çanakkale Deniz Zaferi ile 15 Temmuz darbe girişimini kıyaslayarak "18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık; bu bizim için daha anlamlı" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Öğrencileri Yaz Etkinliği kapanış programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

"Çeşitli platformlarda kimilerinin yeni nesil konusunda ümitsizliğini dile getirdiğini görüyorum. Ben ise tam tersine yeni nesilden, yani sizlerden ümitliyim. Onlar gibi ümitsizliğim yok. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Tarihini, kültürünü, medeniyetini bilen, kendini her alanda en iyi şekilde yetiştiren bir neslin geldiğine inanıyorum, bu nesli karşımda görüyorum. İnşallah sizler ülkemizi ve milletimizi bugün bulunduğu yerden çok daha ilerilere taşıyacaksınız. Bunun için Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını biz sizlere emanet ettik. Biz göremeyeceğiz ama siz inşallah o günleri görecek ve yaşayacaksınız.

"Üstünlük Kürtlük ile Türk'lükte değil"

7 Haziran seçimlerinde biraz başarı gördüler, hemen ardından sokaklara çağırdılar ve 53 kişinin ölümüne neden oldular. Hani siz Kürtlerin temsilcisiydiniz? Nasıl iş bu? Şu anda bizim hükümetimizde, partimizde Kürt kardeşlerim var. Az önce size hitap eden Bekir Bozdağ Bey Kürttür. Aynı şekilde Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek Bey Kürttür. Benim genel başkan yardımcım Mehdi Eker Bey Kürttür. Bizim böyle bir derdimiz yok. Üstünlük Kürtlük ile Türklük ile değil, kim Allah'a daha yakın ise o üstündür.

"Bunlar alçak, bunlar da insana saygı yok"

Bölücü örgütün çocuklarımıza ve gençlerimize vadedebileceği hiçbir gelecek yoktur. Yasinimizi nasıl şehit ettiler biliyorsunuz. Yasinimiz 15 yaşındaydı, Diyarbakır'da kurban eti dağıtıyordu, ne yaptılar? Kaçıncı kattan attılar biliyorsunuz. Şehit ettiler, ondan sonra araçla üzerinden geçtiler. Bunlar alçak, bunlarda insana saygı yok, bunlar haysiyetsiz. Bunların insana saygıyı bir kenara koyun, bunlarda merhamet, bu tür duygu yok. Tam tersine terör örgütü hayallerimizi çalarak, hayatlarımızı karartarak en büyük kötülüğü yavrularımıza yaptı. Örgütün eylemlerinde öncelikle okulları, yurtları, öğretmenleri hedef almasının sebebi budur.

"Vaaz kürsüsünden terörist çıkmaz"

Örgütün amacının, bölgedeki çocuklarımızı hem okuldan hem camiden kopartarak kendi sapkın ideolojilerinin kulu, kölesi, robotu yapmak olduğu açıktır. Niye? Çünkü biliyorlar ki camiden, mescitten, o minberlerden, o mihraptan, o vaaz kürsüsünden terör ve terörist çıkmaz.

"Diyanet'in çok eksiği var"

İmam Hatip'e tahammül edemediler. Farklı bir nesil gelir endişesi taşıdılar. Sırf bunun için eğitim sistemi alt üst edildi. Diğer liselerin mezunlarına sözüm yok. Kaliteyi oralarda da arayacağız. FETÖ işte bu zaafı kullanarak memleketimizin başına bela oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda çok eksiği var. Defalarca bu ikazı yaptık. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki çalışmalarda çok ama çok geç kalmıştır.

Şu anda yargı sürecinde ne yalanlar söylüyorlar. 'Ben o değilim' diyor. Görüntüler ortada... Çünkü bunlarda yalan meşrudur. Takiye ise takiye de var. Bunlarda yalan dolan çok. Ümmeti böyle parçaladılar. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunlarınki daha erken yanacak inşallah.

Aynı şekilde DEAŞ... Onlarla da çok ciddi mücadelemiz var. İçeride ve dışarıdar. PKK ile aynı şekilde, PYD ile aynı şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz bu can bu bedende olduğu sürece... Aynı örgütlerin istismar araçlarını da ellerinden almamız şart.

"Yüzde 52 hanımla daha çok erkekler mi muhatap olacak yoksa hanım görevli kardeşlerimiz mi muhatap olacak?"

Hanım kardeşlerimin Diyanet içindeki sayılarının ve görevlerinin artırılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu toplumun yüzde 52'si hanım. Bu yüzde 52 hanımla daha çok erkekler mi muhatap olacak yoksa Diyanet'teki hanım görevli kardeşlerimiz mi muhatap olacak? Çünkü onları ilgilendiren konular var. Tabii ki erkek hocalarımızı ilgilendiren konular da var."