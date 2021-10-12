Erdoğan: Diyalog kanallarını açık tutarak, kademeli  bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, uluslararası topluma Afganistan için çağrıda bulundu.

"Afganistanda yaşanan gelişmelerin siyasi ve inanı boyutunun yanı sıra ekonomik ve finansal yansımaları da oluyor. Konunun G20’nin çalışma alanı çerçevesinde değerlendirilmesini memnuniyetle karşılıyor, fikir alışverişinde bulunmamıza imkan tanıyan dönem başkanı İtalya’ya teşekkür ediyorum. Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik bir hakikatle karşı karşıyayız ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz" diyen Erdoğan, "Bugün Afgan halkı siyasi belirsizlik yanında 40 seneyi aşan istikrarsızlık çatışma ve terörü yıkıcı sonuçlarıyla da mücadele ediyor. Böyle bir dönmemde de uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur. Siyasi süreçten bağımsız olarak ülkede giderek derinleşen insani kriz nedeniyle Afgan halkıyla güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay son oalrak 33 tonluk gıda yardımı sağladı. İlave kapsamlı bir insanı yardım paketi üzerinde de çalışıyoruz. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz"

"Kabil Havaalanı'nda 26 Ağustos'ta DEAŞ tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında ayrıca son günlerde Kabil'de ve diğer bazı vilayetlerde yaşanan eylemlerde görüldüğünü gibi terör tehdidi halen sürmektedir. Afganistan'daki gelişmelerin göç akını riskini artırdığı da malumunuzdur. Hali hazırda 3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz. Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç askısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır.

"G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum"

G20'nin küresel ekonomiye yansımaları da akılda bulundurularak göç ve zorla yerinden edinme konularını gündeminde tutma konusunu bu bakımdan zaruri addediyorum. Bu küresel soruna sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz."

Erdoğan burslu Afgan öğrenci sayısını açıkladı

Öte yandan burslu Afgan öğrenci sayısını açıklayan Erdoğan, "Özellikle şunu da ifade etmem gerekiyor; hali hazırda Türkiye'de burslu olarak okuyan Afgan öğrenci sayısı 1100'dür. geçmişten bugüne burs verdiğimiz toplam Afgan öğrenci sayısı 10 bini aşmıştır. Afganistan'da bu desteğimiz devam etmektedir" dedi.

Erdoğan, "Özellikle İtalya Başbakan'ın açılış konuşmasında ifade ettiği gibi geçici hükûmet bekleneni henüz veremedi. İnsanı yardımlar, güvenlik Afganistan'ın terör örgütlerinin üstleri olmasını engelleme konusunda aşırıcılığı engellemede henüz gereken kucaklayıcılığı göremedik. temenni ediyorum ki yerel alt yapının üst yapının yapımında Türkiye olarak çok büyük emeğimiz oldu. Kız çocuklarının okula gönderilmesi, azınlık hakları bu konularda ciddi zamanda Afgan'ın oluşacak Taliban yönetimiyle bunları çözmesi gerekiyor" diyerek konuşmasını sonlandırdı.