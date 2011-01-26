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Erdoğan: Dink cinayetinde kumanda merkezi net değil

Başbakan Tayyip Erdoğan, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i öldüren tetikçilerin belli olduğunu belirtti...

26 Ocak 2011 02:00

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i öldüren tetikçilerin belli olduğunu belirtti, “Ama kumanda merkezinde kimin olduğu netleşmedi. Kumanda merkezinde kim var” diye sordu.

Resmi temaslar için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giden Erdoğan’a uçakta Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan, geçen hafta çıkan “Bi’ Ermeni Var: Hrant Dink Operasyonunun Şifreleri” adlı kitabını takdim etti. Erdoğan ile gazeteciler arasında şu sohbet geçti: 

Tetikçi belli de kumanda kimde- Başbakan: Cinayetin neresini yazdın? Trabzon mu, Şişli mi?

- Arslan: Tüm boyutlarına bakmaya çalıştım. Ankara, İstanbul ve Trabzon. Daha çok cinayetin öncesini ve Türkiye’nin cinayete nasıl hazırlandığını anlattım. 

- Başbakan: Tetikçiler belli ama kumanda merkezi hâlâ netleşmedi. Kumanda merkezinde kim var?

- Arslan: Bulgular ve deliller bir yerleri işaret ediyor. Cinayetler belli bir psikolojik atmosferin sonucu işlenmiş gözüküyor. Santoro’yu vuran 15 yaşındaki çocuk da, Malatya Zirve cinayetini işleyen tetikçiler de “Din elden gidiyor, gençler Hıristiyan oluyor” tepkisiyle bu cinayetleri işlediklerini söylüyorlar. Dink cinayetinde de belli bir kurgu var gibi. Trabzon’da TAYAD olayları birtakım tuhaf olaylar dikkat çekici.

- Soru: Bu konuda hükümetin yetersiz kaldığı gerekli desteği vermediği yönünde eleştiriler var. 

- Başbakan: Biz 36 saatte tetikçiyi ve etrafındakileri yakaladık adalete teslim ettik. Bundan sonrası adaletin işi. Ama onlar 4 yılda duruşmaları bitiremediler. Son olarak da tetikçi, çocuk mahkemesine gitti. Bizden ne talep edilirse hepsini sağladık. Yargının talep etmesi lazım.


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