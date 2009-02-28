'Erdoğan, diğerleri gibi olmamızı istiyor'

‘Diğerleri gibi değiliz’



‘Sorunum fanatiklerle’

‘Bağımsız yayıncılığa devam’

Amerikan haber ajansı Associated Press (AP) dün servise koyduğu bir haber analizinde, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan ile Başbakan Erdoğan arasında son olarak Doğan Yayın Grubu’na verilen ağır vergi cezası nedeniyle doruk noktasına çıkan gerilimi değerlendirdi.Christopher Torchia imzalı yazıda ağır vergi cezasıyla karşı karşıya kalan Aydın Doğan ve Doğan Yayın Grubu’nun, “İslami yönelimli” bir hükümetin başında olan Başbakan’ı sıklıkla eleştirdiğine dikkat çekildi.Doğan Yayın Grubu’nun yayın çizgisini “sıkı laik” olarak tanımlayan haberde, gruba bağlı gazetelerin Başbakan’ın çocuklarının son dönemde yaptığı iş anlaşmalarını ve “Deniz Feneri” derneğiyle ilgili yolsuzluk haberlerini sayfalarına taşıdığı hatırlatıldı.Başbakan’ın, ifade özgürlüğünü savunmasına karşın, kendisine hakaret ettikleri gerekçesiyle gazeteciler aleyhine sıklıkla dava açtığı ve Doğan’ın gazetelerine boykot uygulanması çağrısında bulunduğu vurgulandı.Haber analizde ayrıca Aydın Doğan’la yapılan bir mülakata da yer verildi. Söyleşide başında bulunduğu medya grubunun “yüzde 100” laik duruşunun, Erdoğan’ın çevresindeki bazı “fanatik laiklik karşıtı” kesimleri üzmüş olabileceğini söyleyen Doğan, “Başbakan bizi kendisini destekleyen diğer medya gruplarına benzetmek istiyor, ancak biz onlar gibi değiliz” şeklinde konuştu.Söyleşide Aydın Doğan Başbakan’ın kendisine, bir siyasi partiyi temsil etmemesine karşın saldırmasına da dikkat çekti. Mücadelesinin Türkiye’deki dini inançlarla olmadığının altını çizen Doğan, “Benim sorunum, İslam dışı şeyler konuşan ve bunların tamamen İslama ait olduğunu söyleyen fanatik Müslümanlarla” dedi.Aydın Doğan bu kesimlerin türban giymeyen ve kamuya açık alanlarda yüzen kadınların günahkâr olduğunu iddia ettiklerini hatırlattı.Haberde, Başbakan gibi meydan okumaktan kaçınmadığı aktarılan Aydın Doğan, “Ne olursa olsun, her zaman için bağımsız bir editoryal çizgiye sahip olmaya devam edeceğiz. Eğer Başbakan Erdoğan böyle devam ederse kutuplaşma daha da büyür” dedi.