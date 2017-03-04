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Erdoğan: Die Welt muhabiri Deniz Yücel, PKK'nın temsilcisi olarak, Alman ajanı olarak konsoloslukta saklandı

"Almanya'nın teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerekiyor"

04 Mart 2017 00:36

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya’ya iltica talebinde bulunan kişilerin iade edilmesi talebi ve Almanya’nın Türkiye’de demokrasinin gerilediğine dair eleştirileri nedeniyle iki ülke arasında baş gösteren gerilim, Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanması ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılması planlanan toplantıların iptal edilmesiyle tırmandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Adalet Bakanımızı, Ekonomi Bakanımızı konuşturmuyorlar. Ben video konferansla meydan mitingine katılacağım, anında dünyada görüşmemiş, iki saatte Anayasa Mahkemesi karar alıyor. Konuşma yapmamı engelliyor. Cemil Bayık Kandil'den konuşabiliyor. Bunlar (Almanya) teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerekiyor" ifadesini kullandı. 

Erdoğan, Die Welt muhabiri ve Almanya vatandaşı Deniz Yücel ile ilgili olarak, "1 ay kişi bu kişi PKK’nın temsilcisi, Alman ajanı olarak Alman Konsolosluğunda saklanmıştır" iddiasında bulundu.

Yeşilay Ödülleri’nde konuşan Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Deniz Yücel bir PKK'nın temsilcisi olarak, Alman ajanı olarak konsoloslukta saklanmıştır"

"İstikbal ve istiklal için, tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için 'Evet' diyorum. Allah'ın izniyle necip milletimizin desteği ile bu ülkeyi büyütmeye devam edeceğiz. Birçok yalanlar uyduruyorlar. Almanya'daki son gelişmeleri görüyorsunuz değil mi? Bunlar Die Welt yok bilmem temsilcisi içeri alınmış, ondan değil. 1 ay bu kişi PKK'nın temsilcisi olarak Alman ajanı olarak bu kişi Alman Konsolosluğu'nda saklanmıştır. Ve bunu bize teslim edin yargılansın dediğimizde vermediler. Bunu bana Merkel söylediğinde 'Sizdeki teröristler tarafımızdan isteniyor, bize ne diyorsunuz? Yargı bağımsızdır. Biz şu anda bağımsız ve tarafsız yargımıza güveniyoruz verin yargılansın'. Önce vermediler. Sonra nasıl olduysa verdiler ve yargı görevini yaptı, tutukladı.

 

"Almanya'nın teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerekiyor"

 

Şu anda yüzlerce terörist Almanya'da terör estiriyor. Benim Adalet Bakanım resmi görüşme yapacak, vatandaşlara şu kampanyayı anlatacak. Orası parka müsait değil diyor. Adalet Bakanımızı, Ekonomi Bakanımızı konuşturmuyorlar. Ben video konferansla meydan mitingine katılacağım, anında dünyada görüşmemiş, iki saatte Anayasa Mahkemesi karar alıyor. Konuşma yapmamı engelliyor. Cemil Bayık Kandi'den konuşabiliyor. Bunlar (Almanya) teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerekiyor. Sizin bütün bu yaptıklarınızı meydana dökeceğiz. Artık o eski Türkiye yok. Ayaklarının üzerinde duran bir Türkiye var"

 

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