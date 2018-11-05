Erdoğan: Devrim niteliğinde adımlar attık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ''Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey evde bakım hizmetinden yararlanıyor'' dedi.

Erdoğan, İstanbul'da, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Okulun şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Merhum Gülseren Hanımefendiyi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Tüm Özdemir ailesini özellikle kutluyorum. Okulumuzda eğitim öğretim görecek zihinsel bedensel engelli evlatlarımıza sağlıklı huzurlu sevgi dolu bir hayat diliyorum.

- Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır. Ülkemizde bu tür evlatlarımız yıllarda sanki bir utanç sebebi gibi hayatlarını dört duvar arasında sürdürmüşlerdir. Bu eski devir görüntülerini ortadan kaldırmak için çok önemli çalışmalar gösterdik.

- Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor. Otistik bireylere yönelik özel bir otizm eylem planı hazırladık.

- Dünyada Türkiye kadar kapsamlı sosyal güvenlik politikaları uygulayan başka devlet yoktur bunu böyle bilin. Vatandaşların tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülke dünyada biziz. Buna Amerika da dahil. Onlar hala sağlık reformunu dahi gerçekleştiremediler. Bir ülkede devletle millet ne kadar bütünleşirse hedeflere ulaşmak da o derece kolaylaşır. Biz bu bütünleşmeyi sağlamayı başardık. Terör örgütlerine 15 Temmuz'da darbecilerin karşısına dikilen bir ülke haline yine bu sayede geldik. Birileri gibi tankları görüp ondan sonra Bakırköy Belediyesi'ne kaçmadık. Devletimizle milletimiz arasındaki o güçlü bağ geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan en önemli umut kaynağımızdır.

Kazanırsak hep birlikte kazanacak kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. Geçtiğimiz 16 yılda 3 kat büyüttüğümüz Türkiye'yi önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüttüğümüzde 2023 hedeflerine ulaşacağız.'

- Biz kökenine, bölgesine bakmadan herkesi insan nazarı ile gördük ve ona göre hizmet etmenin gayreti içinde olduk.

- Tüm vatandaşlarını sosyal güvenlik kapsamına alan tek ülkeyiz. ABD daha sağlık reformunu gerçekleştirmedi.

- Eczaneleri halkımızın emrine amade kıldık.

- Siyasette ve ekonomide nice oyunları bozan bir ülke olduk, bunu birlikte yaptık. 2023 hedeflerinden uzaklaştırmak için her türlü kumpası kurdular. Biz asla vazgeçmedik.

- Geçmişte yıllarca bu ülkenin kaynaklarını adeta babalarının malı gibi kullanan zihniyetin yerine insan odaklı bir anlayışı her alanda yerleştirdik.