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Erdoğan devreye girdi, İsrail İHH yöneticisini bıraktı

İsrail'de Nisan ayı sonunda gözaltına aldıktan sonra bugün serbest İHH üyesi Şahin, Türkiye'ye gönderildi.

18 Mayıs 2010 03:00

T24 - İsrail'de , 27 Nisan’da gözaltına alınan İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Batı Şeria Temsilcisi İzzet Şahin dün akşam serbest bırakıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Başbakan Erdoğan’ın Atina ziyaretinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştüğünü ve Şahin’in bırakılması mesajını ilettiğini söyledi. Şahin dün Yüksek Mahkeme’ye çıkarıldıktan sonra serbest bırakıldı.


Konvoy yola çıktı

Aralarında Türkiye’den İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın da bulunduğu Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden yardım kuruluşları, Gazze’ye en temel ihtiyaç maddelerinin geçişine izin vermeyen İsrail ambargosunu denizden delmek için harekete geçti. 4 kargo ve 5 yolcu gemisi hazırlayan yardım kuruluşları, aralarında milletvekilleri, gazeteciler ve sanatçıların bulunduğu 600 kişiyle birlikte Gazze’ye ulaştıracak. İsrail, yardım gemilerinin geçişine izin vermeyeceğini, gerekirse vuracağını açıklamıştı.




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