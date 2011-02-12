Erdoğan: Desteğimiz ve duamiz Mısır'la

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Desteğimiz ve dualarımız Mısır'la... İnşallah, en kısa sürede seçimler yapılır, anayasal demokrasi tesis edilir ve Mısır yeniden ihtişamlı günlerine döner" dedi. Erdoğan dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Barack Obama'yla telefonla görüştü.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu’nca düzenlenen Gümüşhaneliler Gecesi'ne katıldı.



Gecede yaptığı konuşmada Mısır'daki olaylar başladığında, meseleye çıkar zaviyesinden bakmadıklarını, çifte standarda yeltenmediklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Kardeşlik hukuku, komşuluk hukuku, ortak bir tarihin ve ortak bir medeniyetin hukuku ne gerektiriyorsa, nasıl gerektiriyorsa biz de öyle davrandık. Zira biz, statükonun ne demek olduğunu, neye tekabül ettiğini, bir ülkeyi nasıl durağanlaştırdığını, donuklaştırdığını çok iyi biliyoruz. Vesayetçi anlayışların, halkın taleplerine, arzularına kör ve sağır yaklaşımların ülkeye ne büyük zararlar verdiğini biz yaşayarak gördük ve öğrendik. Milletin, sandık yoluyla yönetime iradesini yansıttığı dönemlerde, ülkenin nasıl şaha kalktığını, ekonominin nasıl büyüdüğünü tecrübe ettik.''



Erdoğan, demokrasinin askıya alındığı, özgürlüklerin kısıtlandığı, konuşmanın, yazmanın baskı altında tutulduğu dönemlerde ise Türkiye'nin nasıl küçüldüğünü, itibarının nasıl zedelendiğini, yoksulluğun nasıl çığ gibi ülkenin üzerine çöktüğünü de gördüklerini ve yaşadıklarını kaydetti.



Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:



''İşte onun için biz Mısır halkının hissiyatını, Tahrir Meydanı'ndaki o haykırışları, halkın taleplerini, isteklerini en iyi anlayan milletlerden biriyiz. Değişim arzusunun önünde hiçbir gücün duramayacağını, statükonun da baskının da ilelebet egemen olamayacağını biz çok iyi biliyoruz. İşte onun için, Mısır konusunda herkes susarken biz susmadık. Herkes beklerken biz beklemedik. Duruma göre tavır belirlemek yerine, yüreğimizin sesiyle, kalbimizle, gönlümüzle hareket ettik ve Mısır'dan desteğimizi esirgemedik.''





"Mısır için demokrasiyi çok görenler mahcup oldu"



Mısır'daki gelişmeleri suskunlukla takip edenlerin mahcup durumda olduklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



''Bizim yüreğimizden gelen tavsiyelerimizi eleştirenler mahcup olmuş durumdalar. Çifte standardı, bekle-gör politikasını benimseyenler, Mısır için demokrasiyi çok görenler mahcup olmuş durumdalar. Ama biz mahcup olmadık, Türkiye mahcup olmadı, milletimiz mahcup olmadı. Düne kadar Mısır halkının kalbinde müstesna bir yerimiz vardı. O müstesna yer bugün Mısır'ın kalbinde güç kazandı, kardeşliğimiz daha da pekişti. Desteğimiz ve dualarımız Mısır'la... İnşallah, en kısa sürede seçimler yapılır, anayasal demokrasi tesis edilir ve Mısır yeniden ihtişamlı günlerine döner.''





"Hizmetkâr olmaya geldik bizim farkımız bu"



Siyasetin en başta dürüstlüğü, samimiyeti, milletle gönül bağı kurmayı gerektirdiğini vurgulayan Erdoğan, ''Bu vesileyle şunu da ifade etmek durumundayım; siyaset ayak oyunlarıyla yapılmaz. Siyaset kandırmayla, yalanla, iftirayla yapılmaz. Siyaseti bir rant kapısı, çıkar kapısı olarak görenler koltuk ve makam hırsı içinde siyaseti değerlendirenler hep yanıldılar ve yanılmaya da mahkum olacaklar'' diye konuştu.



Erdogan, koltukların gelip geçici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



''Koltuklar, makam sahiplerine şan, şöhret kazandırmaz. Koltukların sahipleri koltuğa şan, şeref kazandırır. Bunu böyle bilin. Şunu Özellikle ifade etmek istiyorum, bakın hepimiz faniyiz, hepimiz öleceğiz. Öyle mi? Aksini iddia eden var mı? Bir an olacak gideceğiz. Cumhurbaşkanı da olsan, başbakan da olsan, trilyarder de olsan öleceksin. Hoca efendi musalla taşına gelecek. Musalla taşının başında hoca efendi, 'cumhurbaşkanı niyetine' diyecek mi? Hayır. 'Başbakan niyetine' diyecek mi? Hayır. 'Trilyarder niyetine' diyecek mi? Hayır. 'Er kişi' ya da 'hatun kişi' niyetine diyecek. Getirecekler iki metreküp çukura koyacaklar. Kefenden başka bu dünyada yaptıkların... Eğer iyi şeyler yaptıysan hayırla yad edileceksin, ama yapmadıysan lanetleneceksin.



İşte diyoruz ki, 'Baki kalan bu kubbede hoş bir sedaymış meğer.' Bunu yapmamız lazım. Bunu başarmamız lazım. Biz bu dünyada eğer hoş bir seda bırakabiliyorsak ne mutlu bize. Ama bırakamıyorsak yazıklar olsun bize. Onun için sizin hayır dualarınıza muhtacız. Onun için sizlerle hep ele ele olduk. Size efendi olmaya gelmedik. Size hizmetkar olmaya geldik. Bizim farkımız bu.'' Başbakan Erdoğan, Türkiye içinde seçimleri, sandıktan çıkan sonuçları, milletin verdiği mesajları bir türlü anlamayanların, anlamak istemeyenlerin, Tunus ve Mısır'daki olayları da anlamak ve kavramak istemediklerini ifade ederek, ''Mısır'daki gösteriler dolayısıyla rol dağılımı yapanlar, aslında burada, Türkiye'de neye tekabül ettiklerini bir türlü göremediler. Ana muhalefet partisinden yapılan açıklamalar, Meclis çalışmalarında, Meclis komisyonlarında, genel kurulda yaşanan görüntüler, halkı anarşiye çağıran yaklaşımlar, muhalefetin demokrasiye bakışını da bir kez daha ortaya koymuştur'' şeklinde konuştu.





Erdoğan, ABD Başkanı Obama'yla görüştü



Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan bilgi notunda, şunlar kaydedildi.



“Bu akşam Sayın Başbakanımız ile ABD Başkanı Sayın Obama arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Sayın Obama'nın aramasıyla gerçekleşen görüşmede başta Mısır olmak üzere, bölgeyle ilgili sorunlar ele alınarak, görüş alışverişinde bulunulmuştur.”







