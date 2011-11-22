Erdoğan Dersim'le ilgili yeni belgeler açıklayacak

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar Dersim ile ilgili bazı belgeleri kamuoyuyla paylaştığını anımsatarak, ''Yarın, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bazı yeni belgeleri de kamuoyuyla paylaşacağım'' dedi.





Başbakan Erdoğan, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir başka gelişmenin de Almanya'da yaşandığına dikkati çekti. Erdoğan, 2000 yılından bu yana Almanya'da başta Türkler olmak üzere yabancılara yönelik saldırıların aydınlığa kavuşmaya başladığını belirten Erdoğan, şu ana kadar 8 Türk ve bir Yunanlının aşırı sağcılar tarafından katledildiğinin ortaya çıktığını hatırlattı.





''Ancak meselenin sadece bir ırkçı saldırı olmadığı, derin bir yapılanmanın izlerini taşıdığı da Alman ve Türk basınında geniş biçimde yer aldı'' diyen Erdoğan, şöyle devam etti:





''Açıkçası daha önce dile getirdiğim Alman vakıflarının faaliyetleri başta olmak üzere Almanya'da Türkiye, Türkler ve genel olarak yabancılar aleyhine çeşitli tertiplerin düzenlendiğini biliyoruz. Bunu son ziyaretimde Sayın Şansölye'ye de açıkladım. Sadece Alman vakıfları değil Alman kredi kuruluşlarının da değişik yollarla bu tür adımların içerisinde olduğunu hatırlattım. 'Bu konuda farklı bilgilere, belgelere ulaşmak istiyorsanız lütfen bu vakıflarınızı ve bu kredi kuruluşlarınızı yakından takip ediniz. Acaba bu kredi kuruluşlarınız kimlere kredi veriyor ve krediler acaba yerli yerinde kullanılıyor mu?' Bunun yeterli olmadığını, 'aşırı sağcılar yaptı' deyip meselenin geçiştirilecek kadar sığ olmadığını da hatırlattık.





Zira biz bu tecrübeyi çok acı şekilde yaşadık. Geçmişte 'faili meçhul' deyip, 'irtica' deyip faturayı dış mihraklara kesip, nice cinayetin üzeri örtüldü. Türkiye, AK Parti iktidarları döneminde 9 yıl boyunca işte bu karartmaların üzerine gitmiş, devlet içine sirayet eden karanlık örgütlere karşı da sarsılmaz bir mücadele vermiştir. Almanya'nın, Türkiye'deki bu süreci yakından incelemesini, Türkiye'nin derin yapılarla nasıl mücadele ettiğini kendisine örnek almasını tavsiye ediyorum.''





'Elif ve mertek arasındaki farkı da inşallah görürler'





CHP'nin hem Osmanlı tarihiyle hem de kişisel tarihiyle olan çatışmasını ibretle izlediklerini belirten Erdoğan, ''Bunlar Sultan Abdülmecid ile Halife Abdülmecid'in aynı kişiler olmadığını bugün anladılar. Zamanla elif ve mertek arasındaki farkı da inşallah görürler'' dedi.

''Nadan ile sohbet zordur bilene çünkü Nadan, ne gelirse söyler diline'' ifadesini kullanan

Erdoğan, şöyle konuştu:





''Bunların da eline bir iki belge tutuşturuyorlar, aslını astarını öğrenmeden, önünü ardını araştırmadan çıkıp Meclis kürsüsünde söylüyorlar. Genel Başkanları da biliyorsunuz aynı şekilde tezgaha getirilmişti. Bitlis'te de ifade ettim. CHP bu toprakların tarihiyle de kendi kendi tarihiyle de yüzleşmelidir. CHP, başta Dersim olmak üzere bu toprakların insanlarına, inançlarına, değerlerine yönelik baskıyla artık yüzleşmeli. Kendisini ve tarihini açık yüreklilikle sorgulamalıdır. Dersim hakkında kitap yazmış CHP Tunceli Milletvekilinin bu konuyu gündeme taşımış olması aslında CHP için kaçırılmayacak bir fırsattır. Dahası CHP'nin başında Tuncelili bir Genel Başkanın bulunması, bir aşiret mensubu Genel Başkanın bulunması, Dersim faciasıyla yüzleşmek adına CHP için eşsiz bir imkandır. Bunu seçimde söylediğimde rahatsız oldu beyefendi, niye?





Tuncelilisin işte bunu söyle, neden kaçınıyorsun? Aşiretini, mensup inanç sistemini söyle, niye kaçınıyorsun? Bunu da ifade etmek durumundayım. Hemen bunu 'ayrımcılık' olarak ifade etti. Sevsinler senin gibi birleştiriciyi. Hepsi ortada. Şimdi ne diyor? 'Dersim konusunda Başbakan özür dilesin' diyor. Dersim konusunda özür dileyecek birisi varsan sensin. Çünkü şu anda başında bulunduğun partinin ödettiği faturadır, Dersim faturası. Sen özür dileyeceksin. Başka parti yok, sadece senin partin, sadece siz varsınız. CHP eğer bu dönemde de Dersim ile yüzleşmez, özeleştirisini yapmaz, özür dilemezse muhtemelen böyle bir fırsatı bir daha hiçbir zaman yakalayamayacaktır.''





-Yeni belgeler-





Başbakan Erdoğan, yarın partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı olduğunu hatırlattı.

Dersim ile ilgili bugüne kadar bazı belgeleri kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Erdoğan, yarın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bazı yeni belgeleri de kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Erdoğan, ''Çok daha detaya girmek suretiyle yarın ki konuşmamı ağırlıkla Dersim'e ayıracağım ve orada bunları anlatacağım. Hala 'arşiv' diyor. Arşivin yolunu bilmiyorsan adresini söyleyelim. Arşiv açık, kimseye kapalı değil. Başbakanlık... Bu arşivlerin hepsi açık. Hepsinde gelip çalışma yapabilirsin ama demek ki senin hiçbir arşivcin yok. Sen çok kabiliyetlisin. Araştırmayı yap, sonra da gel belgeyi yerinde gör'' şeklinde konuştu.

