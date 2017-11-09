Erdoğan: Dershane ve etüt merkezlerinin yeniden canlanmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TEOG sınavının kaldırılmasının ardından liseye geçiş için hazırlanan yeni sistemin iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, dershane ve etüt merkezlerinin yeniden canlanmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, cam filmi yasağıyla ilgili mağduriyet yaratılmaması gerektiğini ifade ederek, "Yanlış yaptılar, gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdim" dedi.

"Liseye geçişteki sistem iyi anlatılmalı"

Liseye geçişte yeni sisteme değinen Erdoğan, sistemin iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, dershane ve etüt merkezlerinin yeniden canlanmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirtti.

"Acırsak acınacak hale geliriz"

'FETÖ' ile mücadele konusuna da değinen Erdoğan, soruşturmalar kapsamındaki mağduriyet şikâyetleri için, “Bu tür şikâyetlerin bir kısmında altından FETÖ çıkıyor, acırsak acınacak hale geliriz” ifadesini kullandı.