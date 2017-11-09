T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Dershane ve etüt merkezlerinin yeniden canlanmasına izin vermeyeceğiz

Erdoğan, otomobillere cam filmi yasağının yanlış olduğunu ve düzeltilmesi için talimat verdiğini söyledi

09 Kasım 2017 20:12

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TEOG sınavının kaldırılmasının ardından liseye geçiş için hazırlanan yeni sistemin iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, dershane ve etüt merkezlerinin yeniden canlanmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile bir araya geldi. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, cam filmi yasağıyla ilgili mağduriyet yaratılmaması gerektiğini ifade ederek, "Yanlış yaptılar, gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdim" dedi.

"Liseye geçişteki sistem iyi anlatılmalı"

Liseye geçişte yeni sisteme değinen Erdoğan, sistemin iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, dershane ve etüt merkezlerinin yeniden canlanmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirtti.

"Acırsak acınacak hale geliriz"

'FETÖ' ile mücadele konusuna da değinen Erdoğan, soruşturmalar kapsamındaki mağduriyet şikâyetleri için, “Bu tür şikâyetlerin bir kısmında altından FETÖ çıkıyor, acırsak acınacak hale geliriz” ifadesini kullandı.

ETİKETLER

Tayyip ErdoğanTEOGliseye geçiş sınavıetüt merkezidershane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24