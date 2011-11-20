T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan depremzede için ev baktı

Başbakan Erdoğan, depremzedeler için yapılan örnek konutta incelemelerde bulundu. İki günde kurulabilen...

20 Kasım 2011 02:00

T24 - Başbakan Erdoğan, depremzedeler için yapılan örnek konutta incelemelerde bulundu. İki günde kurulabilen 100 metrekarelik evlerin fiyatının 50 bin lira olduğu öğrenildi.

Başbakan Erdoğan, depremzedeler için yapılan örnek konutta incelemelerde bulundu. İki günde kurulan 100 metrekarelik evlerin fiyatı 50 bin lira. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki Tekstilkent'in yanında bulunan Albayrak Holding'e ait şantiyede Albayrak İnşaat ve Vefa Çelik Yapı ortaklığıyla yapılan ''hafif çelik konstrüksiyonlu kalıcı deprem konutu''nun prototipini inceledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Van'daki depremzedeler için yapılması planlanan kalıcı konutu gezdiren Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, konut hakkında bilgi verdi.

Başbakan Erdoğan'ın incelemesi basına kapalı yaklaşık bir saat sürdü.


Fiyatı 50 bin lira

Başbakan Erdoğan'ın ayrılmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan inşaat mühendisi Yunus Yılmaz, 100 metrekarelik 3 oda, salon, mutfak ve banyodan oluşan evlerin iki günde kurulabildiğini söyledi.

Yılmaz, 4 çocuklu bir ailenin rahatlıkla yaşayabileceği evlerin, tamamen fabrikada üretilip, iki günde beton zemine monte edilebildiğini ifade ederek, Van'da bu mevsimde inşaat yapmanın ve beton dökmenin çok zor olduğuna dikkati çekti.

Konutların süre açısından büyük avantaj sağladığını vurgulayan Yılmaz, ''Ağırlığı olmadığından dolayı depremde zarar görme riski yok. Ayrıca yan duvarlar ısı yalıtımlı ve köy ya da şehir şartlarına göre ısıtma sistemi soba ya da doğalgaza göre değiştirilebiliyor'' dedi.

TOKİ mühendislerinin binayı incelemek için geleceklerini de belirten Yılmaz ''Bu evlerden bir fabrika ayda 500 adet üretebiliyor. Yaklaşık maliyeti hareketli mobilyalar hariç 50 bin lira'' diye konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24