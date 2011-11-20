Erdoğan depremzede için ev baktı

T24

Fiyatı 50 bin lira



Başbakan Erdoğan, depremzedeler için yapılan örnek konutta incelemelerde bulundu. İki günde kurulan 100 metrekarelik evlerin fiyatı 50 bin lira.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki Tekstilkent'in yanında bulunan Albayrak Holding'e ait şantiyede Albayrak İnşaat ve Vefa Çelik Yapı ortaklığıyla yapılan ''hafif çelik konstrüksiyonlu kalıcı deprem konutu''nun prototipini inceledi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Van'daki depremzedeler için yapılması planlanan kalıcı konutu gezdiren Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, konut hakkında bilgi verdi.Başbakan Erdoğan'ın incelemesi basına kapalı yaklaşık bir saat sürdü.Başbakan Erdoğan'ın ayrılmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan inşaat mühendisi Yunus Yılmaz, 100 metrekarelik 3 oda, salon, mutfak ve banyodan oluşan evlerin iki günde kurulabildiğini söyledi.Yılmaz, 4 çocuklu bir ailenin rahatlıkla yaşayabileceği evlerin, tamamen fabrikada üretilip, iki günde beton zemine monte edilebildiğini ifade ederek, Van'da bu mevsimde inşaat yapmanın ve beton dökmenin çok zor olduğuna dikkati çekti.Konutların süre açısından büyük avantaj sağladığını vurgulayan Yılmaz, ''Ağırlığı olmadığından dolayı depremde zarar görme riski yok. Ayrıca yan duvarlar ısı yalıtımlı ve köy ya da şehir şartlarına göre ısıtma sistemi soba ya da doğalgaza göre değiştirilebiliyor'' dedi.TOKİ mühendislerinin binayı incelemek için geleceklerini de belirten Yılmaz ''Bu evlerden bir fabrika ayda 500 adet üretebiliyor. Yaklaşık maliyeti hareketli mobilyalar hariç 50 bin lira'' diye konuştu.