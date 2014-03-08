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'Erdoğan demokratik yollarla seçildi ama demokratik bir şekilde yönetmiyor'

Avrupa Parlamentosu'nun İngiliz Liberal Üyesi Andrew Duff, 'Başbakan Erdoğan'ın orduyla mücadele ettiği zaman ya da Kemalistlere darbe indirmek istediğinde Gülen cemaatini kullandığını' belirtti

08 Mart 2014 23:14

Avrupa Parlamentosu'nun İngiliz Liberal Üyesi Andrew Duff, Duff, demokratik seçimle iktidara gelen Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi demokratik şekilde yönetmediğini belirtti. "Demokratik yönetim demek sadece size destek verenleri memnun etmek değil" diyen Duff, "sizi desteklemeyenler de dahil tüm ülkeyi temsil edecek şekilde yönetmek demektir" ifadesini kullandı.

Duff, 17 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası Erdoğan'ın Fethullah Gülen cemaatine yönelik tavrını eleştirerek, "Başbakan işine geldiğinde Gülen hareketini kullanmaktan çekinmedi. Orduyla mücadele ettiği zaman ya da Kemalistlere darbe indirmek istediğinde hizmet hareketini kullandı" dedi.

Avrupa Parlamentosu İngiliz Liberal Üyesi Andrew Duff , Samanyolu Haber'e konuştu. Avrupa Masası programına konuk olan Duff, 17 Aralık sonrasında yaşananları bir devlet krizi olarak değerlendirip, "Ben bunun bir devlet krizi olduğunu düşünüyorum. 17 Aralık'tan beri yaşanan gelişmelerin boyutu ve şiddeti gerçekten hayret verici, bunu belirtmem lazım." diye konuştu.

 

Andrew Duff'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Başbakan tabi ki demokratik yollarla seçildi, bu açık. Ama ben ülkeyi demokratik bir şekilde yönetmediğini düşünüyorum. Demokratik yönetim demek sadece size destek verenleri memnun etmek değil, sizi desteklemeyenler de dahil tüm ülkeyi temsil edecek şekilde yönetmek demektir." diyen Andrew Duff, yolsuzluk iddialarının üstüne gidilmemesinin büyük bir hata olduğunu şu sözlerle belirtti:

"Eğer bir bakan oğluysanız ve yolsuzluğa bulaşmadığınız halde bulaştığınız iddia ediliyorsa yapmanız gereken iddiaların kapsamlı ve şeffaf bir şekilde araştırılması ve gerçeklerin olduğu gibi ortaya çıkarılması için çabalamak olmalı. İddiaların üstünü örtmek bir hatadır ve demokratik sürece olan güveni azaltır. "

 

'Darbe girişimi diye birşey yok'

 

Duff, özellikle Türkiye'de yaşananlar için darbe girişimi iddialarının yersiz olduğunu vurgulayıp, "Yok öyle bir şey. Elbette seçilmiş bir siyasetçi olarak benim rakiplerimden hoşlanmamam, onlara güvenmemem ve hatta gerektiğinde onlarla savaşmam normal. Ancak darbeler ve komplolar alemine dalarsanız gerçeklerden kopuk olduğunuzu ifşa etmiş olursunuz" dedi..

 

'AKP cemaati kullandı'

 

"Başbakan işine geldiğinde Gülen hareketini kullanmaktan çekinmedi. Orduyla mücadele ettiği zaman ya da Kemalistlere darbe indirmek istediğinde hizmet hareketini kullandı. Sonra Başbakan Hizmet'i bir siyasi rakip olarak görüp karşısına aldı." açıklamasında bulunan Duff, hükümetteki bazı bakanların Erdoğan'la aynı fikirde olmadığını da "Sanırım bakanlar bu konuda başbakan kadar ikna olmuş değiller" diyerek vurguladı.. 

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