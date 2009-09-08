Erdoğan: Demokratik açılım süreci devam edecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ve Siirt'in Eruh ilçelerindeki terörist saldırılarla ilgili açıklama yaptı.



Başbakan Erdoğan, Hamamönü'ndeki Tevfik Bey Konağı restoranında Sakarya ve Gündoğdu mahalleleri sakinleriyle iftar yaptı.



Yemeğin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bugün Çukurca ve Eruh'taki terörist saldırılarda şehit olan askerlerle ilgili bir soru üzerine saldırının detayları hakkında henüz bilgisi olmadığını belirtti.



Şehitlerle ilgili haberin kendilerini üzdüğünü söyleyen Erdoğan, "Fakat şunu çok açık net ifade etmek istiyorum; bizim güvenlik güçlerimize, askerimize sıkılan bu kurşunlar hiçbir zaman bizim 72 milyon vatan evladının birliğine beraberliğine yönelik başlattığımız ve sürdürmekte olduğumuz bu süreci engellemeyecektir. Biz, bu barış sürecine milli birlik projemizi, demokratikleşme sürecimizi aynı kararlılıkla, başta terör sorunu olmak üzere, sorun alanları üzerinde aynı kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.



"Bunun bir kardeşlik projesi olduğunu" ifade eden Erdoğan şöyle konuştu: "Bu, bizim bir dayanışma projemizdir. Bu, ülkemizin bütün bu sorunlu alanlarını sorunsuz hale getirme veya en az sorunlu hale getirme gayretine yönelik bir projedir ve AK Parti iktidarı olarak, kurulduğumuz andan itibaren programımız içerisinde de buna yönelik çok geniş tespitlerin de yer aldığını ifade etmek istiyorum. 2005 Diyarbakır konuşmamda bu işi tekrar gündeme taşımıştım ve şimdi de yaklaşık 1-1,5 aydır devam eden bu süreçte inşallah bu çalışma başladı ve bu çalışmada biz, tüm siyasi partilerimizle sivil toplum örgütlerimizle akademisyenlerimizle medyamızın görsel yazılı temsilcileriyle 'bu sahada benim de söyleyeceklerim var' diyen herkesle bir konsensüsü oluşturma gayreti içerisindeyiz. Katılanlar olur, katılmayanlar olabilir, ama biz, konsensüsü oluşturmanın gayreti içerisindeyiz ve bu ay sonuna kadar bu çalışmalarımızı hızla devam ettireceğiz.



Daha sonra da bu işi Parlamentomuza da bir kapalı oturumla getireceğiz. Bugün Parlamentomuzda Ana Muhalefetle... MHP'nin 'biz kapalı oturuma katılmayız' gibi açıklamalarını duydum. Katılmak da katılmamak da tabii ki onların kendi tercihleridir, ama millet, milletvekillerine Parlamentoya katılma görevi vermiştir. Millet adına olumlu, olumsuz ne söyleyeceklerse orada söyleme görevini vermiştir. Kendi takdirleridir.



Biz, katılanlarla Parlamentomuzda bütün düşüncelerimizi en açık şekilde ortaya koyarız. Ve bu süreci nasıl en güzel şekilde tamamlayacağız. Onun bundan sonraki süreci zaten Parlamentodan sonra, çünkü bizim bu konudaki muhatabımız millettir ve milletin vekilleriyle bunları görüştükten sonra da artık belirleyeceğimiz ekiplerimizle beraber de inşallah tüm Türkiye genelinde de bu süreci hızlandıracağız, bu süreci işletmeye başlayacağız."



Abdullah Gül mesaj yayımladı



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, ülkede huzur ve kardeşlik ortamını pekiştirmeyi amaçlayan iyi niyetli çabalar sürerken Siirt ve Hakkari'den gelen şehit haberlerinin "derinden sarstığını" belirtirken, "Birlik ve beraberliğimize yönelen tehditler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" dedi. Gül mesajında, "Ülkedeki huzur ve kardeşlik ortamını pekiştirmeyi amaçlayan iyi niyetli çabalar sürerken gerçekleşen bu saldırılar hepimizi derinden sarsmıştır. Vatanı korumak, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan mehmetçiklerimize karşı yapılan saldırıları şiddetle telin ediyorum. Birlik ve beraberliğimize yönelen tehditler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Kahraman şehitlerimiz milletimizin gönlünde sonsuza kadar yaşayacaktır" açıklamasına yer verdi.

