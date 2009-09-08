Erdoğan: Demokratik açılım süreci devam edecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ve Siirt'in Eruh ilçelerindeki terörist saldırılarla ilgili açıklama yaptı.
Başbakan Erdoğan, Hamamönü'ndeki Tevfik Bey Konağı restoranında Sakarya ve
Gündoğdu mahalleleri sakinleriyle iftar yaptı.
Yemeğin ardından çıkışta
gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bugün Çukurca ve Eruh'taki terörist
saldırılarda şehit olan askerlerle ilgili bir soru üzerine saldırının detayları
hakkında henüz bilgisi olmadığını belirtti.
Şehitlerle ilgili haberin
kendilerini üzdüğünü söyleyen Erdoğan, "Fakat şunu çok açık net ifade etmek
istiyorum; bizim güvenlik güçlerimize, askerimize sıkılan bu kurşunlar hiçbir
zaman bizim 72 milyon vatan evladının birliğine beraberliğine yönelik
başlattığımız ve sürdürmekte olduğumuz bu süreci engellemeyecektir. Biz, bu
barış sürecine milli birlik projemizi, demokratikleşme sürecimizi aynı
kararlılıkla, başta terör sorunu olmak üzere, sorun alanları üzerinde aynı
kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.
"Bunun bir kardeşlik projesi
olduğunu" ifade eden Erdoğan şöyle konuştu: "Bu, bizim bir dayanışma
projemizdir. Bu, ülkemizin bütün bu sorunlu alanlarını sorunsuz hale getirme
veya en az sorunlu hale getirme gayretine yönelik bir projedir ve AK Parti
iktidarı olarak, kurulduğumuz andan itibaren programımız içerisinde de buna
yönelik çok geniş tespitlerin de yer aldığını ifade etmek istiyorum. 2005
Diyarbakır konuşmamda bu işi tekrar gündeme taşımıştım ve şimdi de yaklaşık
1-1,5 aydır devam eden bu süreçte inşallah bu çalışma başladı ve bu çalışmada
biz, tüm siyasi partilerimizle sivil toplum örgütlerimizle akademisyenlerimizle
medyamızın görsel yazılı temsilcileriyle 'bu sahada benim de söyleyeceklerim
var' diyen herkesle bir konsensüsü oluşturma gayreti içerisindeyiz. Katılanlar
olur, katılmayanlar olabilir, ama biz, konsensüsü oluşturmanın gayreti
içerisindeyiz ve bu ay sonuna kadar bu çalışmalarımızı hızla devam
ettireceğiz.
Daha sonra da bu işi Parlamentomuza da bir kapalı oturumla
getireceğiz. Bugün Parlamentomuzda Ana Muhalefetle... MHP'nin 'biz kapalı
oturuma katılmayız' gibi açıklamalarını duydum. Katılmak da katılmamak da tabii
ki onların kendi tercihleridir, ama millet, milletvekillerine Parlamentoya
katılma görevi vermiştir. Millet adına olumlu, olumsuz ne söyleyeceklerse orada
söyleme görevini vermiştir. Kendi takdirleridir.
Biz, katılanlarla
Parlamentomuzda bütün düşüncelerimizi en açık şekilde ortaya koyarız. Ve bu
süreci nasıl en güzel şekilde tamamlayacağız. Onun bundan sonraki süreci zaten
Parlamentodan sonra, çünkü bizim bu konudaki muhatabımız millettir ve milletin
vekilleriyle bunları görüştükten sonra da artık belirleyeceğimiz ekiplerimizle
beraber de inşallah tüm Türkiye genelinde de bu süreci hızlandıracağız, bu
süreci işletmeye başlayacağız."
Abdullah Gül mesaj
yayımladı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, ülkede huzur ve kardeşlik
ortamını pekiştirmeyi amaçlayan iyi niyetli çabalar sürerken Siirt ve
Hakkari'den gelen şehit haberlerinin "derinden sarstığını" belirtirken, "Birlik
ve beraberliğimize yönelen tehditler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" dedi. Gül mesajında, "Ülkedeki huzur ve kardeşlik ortamını
pekiştirmeyi amaçlayan iyi niyetli çabalar sürerken gerçekleşen bu saldırılar
hepimizi derinden sarsmıştır. Vatanı korumak, vatandaşlarımızın güvenliğini
sağlamak amacıyla görev yapan mehmetçiklerimize karşı yapılan saldırıları
şiddetle telin ediyorum. Birlik ve beraberliğimize yönelen tehditler hiçbir
zaman amacına ulaşamayacaktır. Kahraman şehitlerimiz milletimizin gönlünde
sonsuza kadar yaşayacaktır" açıklamasına yer verdi.