ERDOĞAN DEMİRÖREN'İN CENAZESİNE GELEN ÜNLÜ İSİMLER DUYGULARINI DİLE GETİRDİ (2)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in cenaze törenine katılan ünlü isimler duygularını dile getirdi.

\"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN\"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"Türkiye\'nin sanayisinin, sporunun hem de sivil toplum camiasının çok sevdiği, büyük hizmetleri olan, Türkiye\'nin kalkınmasında, gelişmesinde emekleri olan mümtaz bir şahsiyetti. Allah rahmet eylesin. Ayrıca kişiliği itibariyle de herkesin saygı duyduğu, takdir ettiği, herkesi kuşatmaya, çekip çevirmeye çalışan birisiydi. Allah mekanını cennet eylesin memlekete yaptığı hizmetler unutulmayacaktır\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, \"Milletimizin başı sağolsun. Türkiye hem sanayide, hem ekonomide hem de ülkenin meseleleriyle ilgilenen önemli bir iş adamını kaybetti. Allah rahmet eylesin\" şeklinde konuştu.

\"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK\"

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise, \"Acımız çok büyük. Çok değerli ve kıymetli bir ağabeyimizi kaybettik. Ailesi başta olmak üzere, yakınlarına hem şahsım hem de TÜSİAD Yönetim Kurulu adına, bütün iş dünyası adına taziyelerimi iletiyorum. Çok örnek bir girişimciydi\" diye konuştu.

\"BİZİ \'ERDOĞAN AMCAMIZ\' OLARAK BÜYÜTTÜ\"

İş adamı Ali Sabancı, \"Bizi \'Erdoğan amcamız\' olarak büyüttü, Allah rahmet eylesin\" derken, Begümhan Doğan Faralyalı ise \"Çok değerli bir iş insanıydı, Allah kalanlara sabır versin\" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, \"Bizim ağabeyimizdi. Babamın Sirkeci\'den arkadaşıydı. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdü, Allah rahmet eylesin\" şeklinde konuştu.

Ahmet Özal da kısa bir açıklama yaparak, \"Erdoğan Demirören bizim ağabeyimizdi. Babam Amerika\'da ameliyat olduğu zaman eşiyle beraber ziyaretimize gelmişti\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Erol Bilecik\'in açıklamaları

- Ahmet Özal\'ın açıklamaları

- Fikret Orman\'ın açıklamaları

- Ali Sabancı\'nın açıklamaları

- Begümhan Doğan Faralyalı\'nın açıklamaları

- Başbakan\'ın konvoyundan görüntüler

- Kurtulmuş\'un açıklamaları

- Soylu\'nun açıklamaları

- Detaylar