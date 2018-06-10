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 ERDOĞAN DEMİRÖREN'IN CENAZESİ FATİH CAMİİ'NE GETİRİLDİ

  Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor

10 Haziran 2018 14:33

 

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören saat 10.20\'de İstanbul Şişhane\'deki Holding binası önünde yapıldı. Törenin ardından Erdoğan Demirören\'in cenazesi Fatih Camii\'ne götürüldü. Tabutun cenaze aracından indirilmesi sırasında Yıldırım Demirören de omuz verdi. Aile cami avlusunda taziyeleri kabul ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazenin getirilmesi
-Yıldırım Demirören\'in tabuta omuz vermesi
-Ailenin taziyeleri kabul etmesi
-Detaylar

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