Demirören'den Yavuz Bingöl pozu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği resepsiyona katılan bünyesinde Milliyet ve Vatan gazetelerini de barındıran Demirören Holding'in sahibi Erdoğan Demirören ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı yapan oğlu Yıldırım Demirören'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşırken çekilen fotoğrafları, 2014'te AKP'nin Ramazan iftarına katılan Yavuz Bingöl'ü akıllara getirdi.

Yavuz Bingöl'ün 2014'te AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programında, ifade özgürlüğüne ve muhalif kesime baskı nedeniyle eleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verdiği samimi poz tartışma konusu olmuştu.

Erdoğan Demirören'in Milliyet'in manşetinden yayımlanan "İmralı zabıtları" haberine tepki gösteren Tayyip Erdoğan'ı arayarak "Patron" diye hitap ettikten sonra telefonda ağladığı ortaya çıkmıştı.