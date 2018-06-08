Erdoğan Demirören: Oto sanayiden medya patronluğuna uzanan bir yaşam

Demirören Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Erdoğan Demirören 79 yaşında hayatını kaybetti.

Erdoğan Demirören'in 31 Mayıs'tan bu yana solunum yetersizliği nedeniyle İstanbul'daki Florence Nightingale Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyordu.

Hastane Başhekimi Özgür Şamilgil düzenlediği basın toplantısında, "Yoğun çaba harcandı, tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyordu. 11.53'te aramızdan ayrıldı" dedi.

Erdoğan Demirören, 1938'de Bursa-İnegöl'de doğdu. Öğrencilik yıllarını İstanbul'da geçirdi.

Saint Benoit Lisesi mezunu Demirören, 1956-57 sezonunda Beşiktaş'ta forma giydi.

Babasının 1957 yılında vefatı üzerine Sirkeci'de otomobil yedek parça ithalatı ve pazarlaması yapan Oto Kolaylık şirketinin başına geçti.

Tülin Demirören ile evlenen Erdoğan Demirören'in iki oğlu ve bir kızı bulunuyor.

Çocuklarından en tanınanı 2004-2012 yılları arasında Beşiktaş'ın, 2012'den beri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yürüten Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören.

Erdoğan Demirören, 2017'de Forbes dergisinin En Zengin 100 Türk listesinde 1-1,5 milyar dolarlık servetiyle 42. sırada yer almıştı.

Erdoğan Demirören, Oto Kolaylık'ın ardından 1968'de Alman Kolbenschmidt şirketinin lisansıyla üretim yapan Parsat Piston Fabrikası'nı kurdu.

1970'lerde gaz sektöründe büyük atılım yapan Demirören, önce Avram Laçin'in 1960'larda kurduğu Milangaz şirketini 1972'de satın aldı.

Demirören daha sonra 1975 yılında Güneşgaz, Likidgaz, Mutfakgaz şirketlerini, 1978'de de Demirören Tüp İmalat Fabrikası'nı kurdu.

Grup bu tarihten sonra 1980'de kurduğu Ata Eğitim dışında uzun süre yatırım yapmadı.

1996'de Dem-Al otogaz, 1997'de ise Demirören Enerji şirketini kurarak 16 yıl aradan sonra ilk yatırımlarını yaptı.

Demirören Holding'in diğer sektörlere açılması ise AKP iktidarı döneminde oldu.

O tarihe kadar 8 şirket kuran Demirören 2004-11 yılları arasında mermer, gayrimenkul, liman, inşaat, petrol ve medya sektöründe 8 yatırım yaptı.

Demirören Holding'in adı en son olarak Doğan Holding'den medya grubunu satın almasıyla duyuldu.

Demirören Holding böylece Türkiye'nin en büyük medya şirketi haline geldi.

Demirören Holding'in medya sektöründeki ilk yatırımı 2011'de Milliyet ve Vatan gazetelerini Doğan Holding'den almak olmuştu.

Milliyet'in 2013 yılında İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile devlet arasında yürütülen görüşmelerin tutanağını yayımlaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eğer gazetecilik buysa batsın böyle gazetecilik" dedi ve ardından haber gazetenin internet sitesinden kaldırıldı.

2014'te yayınlanan ses kayıtlarında, bu haberin ardından Demirören'in Erdoğan'a "Üzdüm mü seni patron" dediği, Erdoğan'ın ise "Valla duman ettiniz" diye yanıt verdiği duyuluyordu.

Kayda göre Demirören'in bir araya gelme teklifine "Neyini bir araya geleyim ben, böyle bir rezillik olur mu ya!" diye karşılık veren Erdoğan, haberi yapanlar hakkında "namussuz" demişti.

Erdoğan'ın gezilerine Milliyet gazetesinden kimseyi almayacağını söylediği, Demirören'in ise telefon konuşmanın sonunda ağlayarak "Nasıl girdim bu işe ya, kim için" dediği duyuluyordu.

Demirören'e ait gazetelerin toplam tirajı 900 bine yakın.

Bu da Türkiye'deki günlük 3,1 milyon gazete satışının üçte birine yakın bir oranının (yüzde 31,6) Demirören Holding'in kontrolünde olması anlamına geliyor.

Demirören'in cenazesi Pazar günü Fatih Camii'nden kaldırılacak.