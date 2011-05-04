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Erdoğan Demirören: Gazeteyi büyütmek için ortak olduk

Vatan ve Milliyet gazetesinin devir teslim töreni Milliyet'in Bağcılar'daki binasında yapıldı....

04 Mayıs 2011 03:00

T24 - Vatan ve Milliyet gazetesinin devir teslim töreni Milliyet'in Bağcılar'daki binasında yapıldı. Törende konuşan DK Gazetecilik Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, Biz gazetelerle büyümekteyiz. Gazeteyi büyütmek için bir ortaklık kurduk" dedi.

Milliyet ve Vatan resmen devredildi

Demirören şunları söyledi:

"Eminim ki bu emanet, bu tarih üzerine kurulacaktır. Değişimlerin kaçınılmaz olduğu bir dünyada kalıcılık ve süreklilik sadece kurumlara mahsustur. 1964 yılından beri ben sektörün yabancı bir insanı değilim. Bu yıllar zarfında Aydın Bey de gayet iyi bilir. Bütün gazete patronlarının yakın arkadaşı, en problemli günlerinde onların yanında olmuş bir kişiyim. Belki gazetecilik basın kartım yoktur. Ama çok uzun bir tecrübem olduğunu hepinize söylemek isterim. Kurumlarımızı medya sektöründe daha güzel ve ileri bir noktaya götürüp getirebilmek en büyük amacımızdır. Biz gazetelerle büyümekteyiz. Gazeteyi büyütmek için bir ortaklık kurduk. Orada çok rahatız çünkü geçmişimiz bizim ticaretle gelmiş. Bugüne kadar buna devam ettiğimiz için bundan sonra biz gazeteleri nasıl büyüteceğimizi Ali kardeşimle (Karacan) beraber hep düşüneceğiz. Bu süreç zarfında bütün bu devir teslim esnasında ailenin fertleri ve holding çalışanlarıyla bizim holdingin çalışanlarının gösterdiği gayret için ve siz senelerini buraya vermiş tüm gazeteci dostlarıma teşekkür ediyorum. Bu birleşme hepimize ve Türk milletine, Türk basınına hayırlı olmasını dilerim."


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