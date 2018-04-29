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BBC Türkçe

‘Erdoğan deli' diyen Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'a ülkesinde siyasi partilerden tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "deli" diyen Yunanistan'ın milliyetçi savunma bakanı Panos Kammenos'a, ülkesindeki siyasi partilerden tepki geldi. Ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi "Kammenos'un geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur" i

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "deli" ifadesini kullanan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'a, ülkesindeki siyasi partiler tepki gösterdi.

Milliyetçi söylemleriyle tanınan Kammenos, iki Yunan askerinin Türkiye'ye kaçırıldığına inandığını ve iki askerin 15 yıl hapiste kalabileceğini söylemiş; Türkiye ile Ege'de sıcak bir çatışma yaşanabileceğini ve Yunan halkına "müsterih olmalarını" söyleyemeyeceğini dile getirmişti.

Açıklamaya tepki gösteren ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) yazılı açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Kammenos'un geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir."

Bazı diğer partiler Kammenos'un bu çıkışlarına karşı hükümeti tavır almaya çağırırken, bazıları ifadeleri "isabetsiz" ve de "abartılı" olarak niteledi.

Demokratik Cephe Partisi lideri Fofi Yenimmatas "Kammenos'un bu çıkışlarına karşı Yunan Başbakan Aleksis Çipras'ın ciddi bir tavır alması şarttır" açıklamasını yaparken; ılımlı sol POTAMİ partisi lideri Stavros Theodorakis, "Kammenos'un bu çıkışları, ulusal çıkarlarımıza hizmet etmediği gibi zarar vermektedir" dedi.

Theodorakis ayrıca, Kammenos'u "Türkiye ile yaşanan gerginlik ortamında yeni sorunlar yaratarak, ülkeye zarar vermekle" suçladı.

Aynı zamanda Radikal sol SYRİZA hükümetinin küçük ortağı konumundaki milliyetçi ANEL (Bağımsız Helenler) partisi lideri olan Panos Kammenos'a, kendi partisinden de eleştiriler geldi.

ANEL milletvekili ve aynı zamanda Panos Kammenos'un kuzeni Dimitris Kammenos, savunma bakanının bu çıkışlarını abartılı olarak niteledi.

Dimitris Kammenos ayrıca, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bürosundan dün gece yayınlanan açıklamada yer alan ve Erdoğan'ın "Türkiye'de Sultanlık kurduğu" şeklindeki ifadelerini "Başbakanlara yakışmayan ifadeler" olarak niteledi.

Savunma Bakan Yardımcısı Fotis Kuvelis de, Kammenos'un Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin "rehin alındıkları" yolundaki ifadelerinin isabetsiz olduğu yorumunu yaptı.

İki Yunan askerinin önceden planlı bir şekilde kaçırılarak Türkiye'ye götürüldüklerine inandığını söyleyen Kammenos, "Türkiye'de adalet ve yargı tamamen Erdoğan'ın elinde bulunduğundan, iki Yunan askerinin 15 yıl hapiste kalabileceğini" öne sürmüştü.

Yunan gazeteci Yannis Sideris ise kendi radyo programında Yunan Başbakanı Çipras'ın Erdoğan'a "sultan" demesini "protokol ihlali" olarak yorumladı ve sözlerine şöyle devam etti:

"Unutmamak gerekir ki Erdoğan Türk halkı tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanıdır. Bu gibi ifadeler Başbakanlara yakışmaz. Ne Çipras'ın ne de Kammenos'un gerginliği tırmandırmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tuzağına düşmesi gerekir."

Atina'nın 2 Yunan askeriyle ilgili Ankara'ya verdiği mesajlara Pazar günü Erdoğan'dan yanıt gelmişti.

Hatay'da destekçilerine seslenen Erdoğan "Geçen sınır ihlali yapan subayı biz yakaladık, Batı ayağa kalktı. Kusura bakmayın, biz yargı devletiyiz. Sizin yargınız var da bizim yargımız yok mu?" ifadelerini kullanmıştı.

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