Erdoğan: Davutoğlu'nu salı günü Suriye'ye göndereceğim

T24

Başbakan Erdoğan, Birlik Vakfının Çemberlitaş'taki genel merkezinde düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, bugüne kadar birçok konuda ''Acaba halledebilir miyiz?'', ''Acaba söylenenler yerini bulur mu?'' diye çok sabrettiklerini söyledi.Erdoğan, şöyle devam etti:''Ama artık burada da sabrın son anlarına geldik ve bunun için de bu süreç içinde salı günü Dışişleri Bakanı'nı Suriye'ye gönderiyorum. Kendileriyle orada gerekli olan görüşmeleri yapacaklar. Bu görüşmelerde mesajlarımız artık kendilerine kararlı bir şekilde iletilecektir. Bundan sonraki süreç verilecek cevaba ve uygulamaya göre şekillenecektir.Çünkü biz Suriye konusunu bir dış mesele olarak, bir dış sorun olarak görmüyoruz. Suriye meselesi bizim bir iç meselemizdir. Çünkü bizim Suriye ile 850 kilometre sınırımız var, akrabalık, tarih, kültür bağlarımız var. Dolayısıyla burada olanlar, bitenler bizim asla seyirci kalmamıza fırsat vermez. Tam aksine oradaki sesleri duymak zorundayız, duyuyoruz ve tabii ki gereğini de yapmak durumundayız.''