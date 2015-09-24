Erdoğan, Davutoğlu ve Demirtaş'tan Mekke'deki faciaya tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hac'da yaşanan ve en az 717 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan: Büyük üzüntüye yol açmıştır

Hürriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan, "Mina’da yaşanan izdihamda 200’ü aşkın hacının hayatını kaybetmesi dolayısıyla derin bir teessür içindeyim. Kabe’deki kazanın ardından mübarek Kurban bayramının ilk gününde yaşanan bu elim facia, tüm İslam dünyasında büyük bir üzüntüye yol açmıştır.

Hac vazifelerini ifa ettikleri sırada meydana gelen izdihamda hayatlarını kaybeden merhumlara Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Kabe’deki vinç kazası da dahil olmak üzere, bu hac mevsiminde ahirete irtihal eden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm Müslümanlara taziyelerimi sunuyorum."

Davutoğlu: Hepimizi üzüntüye boğdu

"Böylesi mübarek bir günde kutsal topraklardan aldığımız haberler hepimizi üzüntüye boğdu. Yüce Rabbim'den O'nun yolunda iken hayatını kaybeden tüm müslüman kardeşlerim için rahmet niyaz ediyorum."

Demirtaş: Facia değil katliamdır

Mina'da yaşanan facia değil katliamdır. Allah hepsine rahmet eylesin. Türkiye'yi yönetenler Suudi yönetimini sert bir dille uyarmalıdır.

Kutsal mekanlar Suudilerin malı değil İslâmın kutsal değerleridir. Kendilerine harcadıkları servetin haddi hesabı yokken,hac organizasyonuna halen turizm geliri olarak yaklaşan bu zihniyettir katliamdan sorumlu olanlar. Bunların kralına ulusal yas ilan edenler utanır mı acaba?