Erdoğan davayı kazandı, tazminat Baydemir'in maaşından kesilecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Aralık 2009 yılında yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’e açtığı davada karar çıktı. Erdoğan, Baydemir’e açtığı tazminat davasını kazandı. 50 bin liralık tazminatın, Baydemir’in maaşından haciz yoluyla tahsil edildiği öğrenildi.

Başbakan Erdoğan, Baydemir’den 30 bin liralık tazminat kazandı. Yasal faiziyle 50 bin lira olan tazminatın, Osman Baydemir'in maaşından haciz yoluyla ayda yaklaşık 2 bin lira olarak kesildiği öğrenildi.

Konuşmasında hakaret ve küfürlü ifadeler kullandığı gerekçesiyle tazminat cezası verilen Baydemir, kararla ilgili yaptığı açıklamada, “Aslında küfür bu manada haksızlığa karşı insani bir isyandır. Bunun bedelini tazminat ödeyerek ödüyorum. Ama en azından biat etmemiş oluyorum. Tazminatı da Sayın Başbakan mahkeme kararıyla hak etmiş, son kuruşuna kadar ödeyeceğim" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın avukatlarının, Van'da Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu BDP'lilerin tutuklanması sırasında yaptığı konuşma nedeniyle Belediye Başkanı Baydemir hakkında 50 bin liralık tazminat davası daha açtığı öğrenildi.

Belediye Başkanı Baydemir, söz konusu konuşmasında Erdoğan için “faşist” ifadesini kullanmıştı.

'Perihan Mağden'den 2 bin lira'

Erdoğan bir tazminat da Taraf gazatesi ve yazarı Perihan Mağden'den kazandı.

Perihan Mağden 5 ve 12 Ocak tarihli yazılarında Erdoğan'ın Erdoğan ve AK Parti tüzel kişiliğine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.