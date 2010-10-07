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ERDOĞAN DAVAYA MÜDAHİL OLMAYACAK İZMİR (A.A)

07 Ekim 2010 15:37

-ERDOĞAN DAVAYA MÜDAHİL OLMAYACAK İZMİR (A.A) - 07.10.2010 - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) akademik yıl açılışında slogan atarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen Hukuk Fakültesi öğrencisi ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İzmir İl Yöneticisi Özgür Senger'in yargılandığı dava karar aşamasına geldi. İzmir 16. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Özgür Senger ile avukatı katıldı. Duruşmada, Ankara'dan gelen yazı okundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hukukçuları tarafından gönderilen yazıda, Erdoğan'ın davaya müdahil olarak katılmayacağı belirtildi. Sanık Senger'e son savunmasını yapması için süre veren hakim, duruşmayı erteledi.

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