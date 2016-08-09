Erdoğan: Darbe girişimi sonrası böyle bir davet önemli, Rusya'yla ilişkilerde olumlu bir sürecin içine girdik

Türkiye'nin 24 Kasım 2015 tarihinde Suriye sınırında Rusya Ordusu'na ait Su 24 tipi Rus uçağı düşürmesinin ardından gerilen Türkiye-Rusya ilişkileri sonrası 9 ay sonra bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin St. Petersburg'taki Konstantin Sarayı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Gerçekten böyle bir dönemde davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Türkiye-Rusya ilişkileri çok farklıdır, olumlu bir sürecin içine girmiştir" dedi.

Pazar günü Yenikapı'da yapılan 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ni de hatırlatan Erdoğan "Pazar günü de İstanbul’da yapılan dev miting halkımızın demokrasiyi sahiplenişi ve darbelerin karşısında durması bakımından çok anlamlıydı" ifadesini kullandı.

Suriye konusunu da gündeme getiren Erdoğan, "Bölgenin siyasi olarak bizlerden beklentileri var. İnanıyorum ki dayanışmamız bölgedeki sorunların çözümünde de etkili olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Gerçekten böyle bir dönemde davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Türkiye-Rusya ilişkileri çok farklıdır, olumlu bir sürecin içine girmiştir. İnanıyorum ki attığımız ve atacağımız bu adımlarla çok daha farklı bir sürecin içine gireceğiz. 15 Temmuz darbe girişiminde gerçekten sizin bizi arayışınız mutlu etmiştir. Pazar günü de İstanbul’da yapılan dev miting halkımızın demokrasiyi sahiplenişi ve darbelerin karşısında durması bakımından çok anlamlıydı. Sırası bizde olan Üst Düzey İşbirliği Komitesi toplantılarını yapacağımız için de sevinçliyiz. Aramızda masada olan birçok ikili ilişkilerimiz var. Bölgenin siyasi olarak bizlerden beklentileri var. İnanıyorum ki dayanışmamız bölgedeki sorunların çözümünde de etkili olacaktır. Ben tekrar teşekkür ediyorum."