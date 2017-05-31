Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, geçen günlerde yapılan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için bir "danışma kurulu" oluşturulmasına karar verildiğini aktardı.

Oluşturulacak kurulun kimlerden oluşacağı hakkında henüz bir bilgisi olmadığını ifade eden Selvi, "Danışma Kurulu tecrübe ve birikime sahip isimlerden oluşacak. Fakat bir 'Ak saçlılar heyeti' olmayacak. Bir misyonu da Cumhurbaşkanlığı, Genel Merkez ve Meclis Grubu arasındaki koordinasyonu sağlamak olacak" diye yazdı. Selvi, sözlerine şöyle devam etti:

"Böylece Cumhurbaşkanlığı, Genel Merkez ve Meclis grubu arasında bir kopukluk yaşanmasının önüne geçilmiş olacak. Tecrübesi, bilgisi, birikimi ile ön plana çıkan ‘AK Saçlılar’la birlikte üç mekanizma arasında koordinasyonu sağlayacak isimlerden oluşacak."

Selvi'nin "Erdoğan ‘danışma kurulu’ oluşturuyor" başlığıyla yayımlanan (31 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’e gelirken havadan da bir helikopter konvoyu takip ediyordu.

AK Parti heyeti Erdoğan’ı karşılamak üzere Meclis Başkanlığı’nın girişinde yerlerini almışlardı. Başbakan, Meclis’in protokol kapısına gelince bir koşu gidip Başbakan’ı karşıladılar, sonra onu da alıp Meclis Başkanlığı’nın girişinde yerlerini aldılar. Bekleyiş uzun sürmedi. Cumhurbaşkanı Meclis’e giriş yaptı. Cumhurbaşkanı’nın, Meclis’e gelişi sırasında resmi törenle karşılanması gerekiyor. Ama “Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı” sıfatıyla geldiği için AK Parti heyeti tarafından karşılandı. Böylece ilk gelenek başlamış oldu. Cumhurbaşkanlığı forsu hem bayrak direğine çekildi hem de grup salonunda yerini aldı.

Cumhurbaşkanı’nın, AK Parti grubuna hitap etmek üzere Meclis’e gelişi tarihi bir andı. Meclis’te olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. Erdoğan’ın 1044 gün sonra AK Parti grubuna girişi ise çok coşkuluydu.

AK Parti grubu ilklere sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla konuştu, Başbakan, Grup Başkanı olarak oturumu yönetti.

Binali Yıldırım, Erdoğan’ı kürsüye, “Sayın cumhurbaşkanı, değerli genel başkanım” anonsuyla davet etti. Erdoğan coşkulu tezahüratlar arasında çıktığı kürsüde tam konuşmaya başlayacaktı ki, partililer, Samanyolu şarkısını söylemeye başladı.

Şarkılar, sloganlar bir türlü bitmiyordu. Erdoğan bir süre dinledikten sonra, “1044 gün sonra bu salonda sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum”diye konuşmasına başladı. Duygulara hitap etmek yerine akıllara konuşmayı tercih etti. Hap gibi mesajlar verdi.

Erdoğan hedefler gösterdi

“Bundan sonra işimiz daha zor”dedi. “Artık devran değişti. Yüzde 34’le Meclis’in üçte ikisini oluşturduğumuz günler geride kaldı” uyarısında bulundu. Partideki toplantıda, “Metal eskimesi görüyorum” uyarısında bulunmuştu. Meclis’te ise, “Ortada bir metal yorgunluğu var, bunun aşmamız lazım” diye konuştu. Bu yıl sonuna kadar teşkilatlarda ve yerel yönetimlerde yorulanların değiştirileceğini söyledi. Teşkilatlardaki değişiklik kongre sürecinde gerçekleştirilecek. Yerel yönetimlerde ise şöyle bir mekanizma işleyecek. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile ARGE Başkanlığı ortak bir çalışma yürütecek. Ayrıca bakanlardan bölgelerine ilişkin raporlar alınacak. Yapılan değerlendirmede başarısız olduğu ve partiyi aşağıya çektiğine karar verilen belediye başkanlarının istifası alınacak.

Kabine işi

Peki kabine değişikliği ne olacak? Dün konuştuğum bakanların bir kısmı yapılacaksa artık değişikliğin yapılması gerektiğini ifade etti. Kabine değişikliğini daha fazla uzatılmasının doğru olmadığını söyledi. Bu konu CumhurbaşkanıErdoğan’a da en az üç yerde soruldu. Erdoğan, Başbakan’ı işaret etti. Başbakan’ın vücut dili ise kabine değişikliğinin daha fazla geciktirilmeyeceği yönündeydi. AK Parti kulislerinde geniş çaplı bir kabine değişikliği beklenmiyor. Revizyonun 4-5 isimle sınırlı olacağı konuşuluyor.

Danışma kurulu kimlerden oluşacak?

AK Parti’de yeni bir kurul geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu düşüncesini MKYK toplantısında açıklıyor. “Danışma Kurulu” oluşturulacağını söylüyor. Ama Danışma Kurulu’nun kimlerden oluşacağı ve kime bağlı çalışacağı konusunda bir ayrıntı vermiyor. Danışma Kurulu tecrübe ve birikime sahip isimlerden oluşacak. Fakat bir “Ak saçlılar heyeti” olmayacak. Bir misyonu da Cumhurbaşkanlığı, Genel Merkez ve Meclis Grubu arasındaki koordinasyonu sağlamak olacak. Böylece Cumhurbaşkanlığı, Genel Merkez ve Meclis grubu arasında bir kopukluk yaşanmasının önüne geçilmiş olacak. Tecrübesi, bilgisi, birikimi ile ön plana çıkan ‘AK Saçlılar’la birlikte üç mekanizma arasında koordinasyonu sağlayacak isimlerden oluşacak.

Cumhurbaşkanı’nın “Danışma Kurulu”nu geciktirmeden devreye sokması bekleniyor. Danışma Kurulu’na sadece AK Parti’nin değil, muhalefetin de ihtiyacı var.

AK Parti’de bir ihtiyaç daha var. Cumhurbaşkanı, 16 Nisan’dan bu yana her konuşmasında, “Kucaklayıcı olacağız” diyor. Kongrede onu söyledi, MKYK toplantısında, “Kucaklayıcı olacağız”diye konuştu. Grup konuşmasında 80 milyonu kucaklamaktan söz etti. Çok yerinde bir tespit. Ama en çok AK Parti’nin ihtiyacı var. AK Parti önce kendi içinde kucaklaşmalı.