Erdoğan'dan tank palet fabrikası açıklaması: Yapılan işlemin adı satış değil, özelleştirme değil, işletme devridir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tartışmalara konu olan tank palet fabrikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tank palet fabrikasının Katar'a satışının söz konusu olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bir iftira ile karşı karşıyayız. Yapılan işlemin adı satış değil, özelleştirme değil, işletme devridir" dedi.

Erdoğan sözlerinin devamında, "Mülkiyeti MSB'de kalmak Üzere bir Türk şirketi olan BMS'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum söz konusu değildir. İşletme devrinin içinde 50 milyon dolarlık yatırım şartı var, fabrikada TSK’nın ihtiyaç duyduğu tüm bakım ve onarım çalışmaları devam edecektir" diye konuştu.

Öte yandan Erdoğan, Borsa İstanbul'un yüzde 10'un Katar'a satılmasını eleştirenlere de göndermede bulundu. Erdoğan, "Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünya üzerinde motor teknolojileri hususunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Çok geniş bir ekosistemin beraber çalışması gerekiyor. Hamdolsun artık TEİ, motor üreten, tasarlayan ve dünyaya satan bir marka olma yolunda yürüyor. Bu projeler ile savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz. Motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir. Tasarım merkezinde ise mühendislerimiz araştırma-geliştirme birimlerimiz çok daha verimli ve koordineli bir biçimde çalışmalarını yürütecektir. TEİ'nin sektörün en önemli oyunları arasında yer almasını hedefliyoruz. Dünya Üzerinde motor teknolojileri konusunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Bir motorun geliştirilmesi için çok geniş bir ekosistemin beraber çalışması gerekiyor. TEİ çok şükür artık sadece motor üreten değil motor tasarlayan üreten ve dünyaya satan bir marka haline dönüşüyor. Turbo şaft projemiz ile ülkemizde bu ve benzeri sınıftaki motorları test edebilecek çok ciddi bir test altyapısı da tesis ediyoruz. Bu alt yapı aynı zamanda milli muharip uçak motoru gibi daha yüksek güç sınıfı motorlarımızın testinde de kullanılabilecek. "

"Türkiye'yi her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz"

"Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar, Altay Tankı, İHA'lar ve füzelerimizin motorlarını da geliştiriyoruz. Yakında tüm bu motorları envantere almaya başlayacağız. Savunma sanayiindeki araçlarımızın motorlarının tamamını yapana kadar yolumuzda yürüyeceğiz. Bir yandan TUSAŞ'ın bir yandan özel sektör sektörlerimizin gayretleriyle Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Her ne kadar birileri Arifiye'deki tank paleti fabrikası üzerinden ülkemizin savunma sanayiini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz. Bu vesileyle Arifiye'deki fabrika meselesini bir kez daha anlatmak istiyorum.

Tank paleti fabrikasına ilişkin açıklama: Satış değildir, özelleştirme değil, işletme devridir

Her şeyden önce Arifiye'deki fabrika arazisi, binası, makinaları dahil her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar liranın ne anlama geldiğini bilmiyordur. Yani neresinden utsanız elinizde kalacak bir iftira ile karşı karşıyayız. Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir, özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. mülkiyeti MSB'de kalmak Üzere bir Türk şirketi olan BMS'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum söz konusu değildir. Fabrikanın devri sürecinde ve sonrasında çalışan personelin özlük haklarında herhangi bir kısıtlama yapılması bir yana iyileştirmeye gidilmiştir. BMS bazı projelerinde pek çok şirket ve kurum gibi katarlı yatırımcılarla da ortaklık ilişkisi kurmaktadır. savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla, Almanlarla, İngilizlerle diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır."

Erdoğan açıkladı: İşletme devrinin içinde hangi şartlar var?

İşletme devrinin içine modernize ihtiyacı sebebiyle artık faaliyetlerini yürütmekte zorlanan fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım şartı vardır. Sadece bu da değil aynı zamanda fabrikada TSK'nın ihtiyaç duyduğu tüm bakım ve onarım alışmalarında yapılmaya devam edecektir. Bu işletme devri işlemi yargıya taşınmış, Danıştay idare lehine karar vererek ortada herhangi bir hukuksuzluk olmadığını tescillemiştir. "

Yüzde 10'u Katar'a satılan Borsa İstanbul eleştirilerine gönderme

"Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir."

"Bir savunma sanayiini inşa etmek için 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz"

"Konvansiyonel savaşların şekil değiştirdiği şu dönemde, bir savunma sanayiini inşa etmek için 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Savunmanın her alanında yatırımlarımız ve teşviklerimizle sanayiimize yön verdik. Dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak kritik alanlardaki çalışmaları özellikle destekledik."

"Hayatlarında fabrika nedir, üretim nedir, proje nedir, ülke ve millet için çalışmak nedir, özelleştirme, işletme nedir bilmeyenlerin Türkiye'nin önünü tıkamasına izin vermeyeceğiz."

"Elimizdeki sınırlı imkanları mümkün olduğu kadar çok çalışmayı desteklemek için etkin ve adil bir şekilde kullanmaya dikkat ediyoruz."

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için çalışmayı sürdüreceğiz"

"Yatırımlarımız ve teşviklerimizle sanayimize yön verdik. İnşallah motor projelerine sıkı sıkıya sahip çıkacak, ülkemizin bu alanda da hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için çalışmayı sürdüreceğiz."

Milli helikopter motoru

"Milli helikopter motorumuzun ve TEİ Tasarım Merkezinin ülkemize, milletimize, havacılık sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Görev alan Savunma Sanayii Başkanlığından TEİ çalışanlarına herkese emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Test çalışmalarının bir an önce ve başarıyla tamamlanmasının ardından motorumuzu bir an önce göklerde görmek dileğiyle sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum."