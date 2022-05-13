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Erdoğan'dan sokak köpekleri talimatı: Sorundan ve çözümden belediye başkanları bizzat sorumlu

Ülke genelinde yaşayan yaklaşık 8 milyon sokak hayvanının bu merkezlerde rehabilite edileceği belirtildi

13 Mayıs 2022 07:26

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, sokak köpekleriyle ilgili talimat verirken, beledilerin sorumlu olduğunu ve barınakların iyileştirilmesini istedi. 

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında, sokak hayvanlarıyla ilgili belediyelerin sorumlu olduğunu söyleyerek, “İllerinizde barınakları oluşturun, eksikler var ise bakanımıza iletin. Yeni barınaklarınız eksiksiz olsun” talimatını verdi.

Erdoğan’ın meselenin çözümü ile alakalı “Sorundan ve çözümden belediye başkanları bizzat sorumludur” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Ülke genelinde yaşayan yaklaşık 8 milyon sokak hayvanının bu merkezlerde rehabilite edileceği öğrenildi. Erdoğan’ın 81 il ve ilçelerde en az 1 barınak yapılması konusunda talimat verdiğini bildiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 8 milyon sokak hayvanının barınağa yerleştirilemeyeceğini ancak hepsinin bu merkezlerde rehabilite ve tedavilerinin yapılmasının ardından yaşadıkları bölgelere bırakılabileceğini dile getirdi.

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