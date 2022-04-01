Erdoğan'dan Putin-Zelenski zirvesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmeye olumlu yaklaştıklarını söyledi.

Cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İstanbul'umuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilir"

Erdoğan, “Dün Sayın Zelenski ile bir görüşmemiz oldu. Bugün de 16.00 gibi Sayın Putin ile görüşmemiz olacak. Tabii her iki liderle de yapacağımız bu görüşmelerde önce alt yapıda ön görüşmeler neticesinde varılan mutabakatın getirisini artık liderler bazında, özellikle Kırım ve Donbas noktasında, bir adımın atılması için liderlerle görüşmenin, bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Sayın Zelenski'nin olumlu bakışı var. Sayın Putin de daha öncede buna olumlu yaklaşımı söz konusuydu. Temenni ederim ki bugün yapacağımız görüşmeyle, tarihi onlar belirleyecek, buna göre de İstanbul'umuzda böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirebilir. Bunun neticesinde de bu olumsuz gidişatı olumlu hale çevirirsek mutluluk duyarız” diye konuştu.

İstanbul Boğazı'nda bulunan mayınlar: Tedbiri elden bırakmayacağız

İstanbul Boğazı'nda bulunan mayınlar hakkında da konuşan Erdoğan, "Bunlar imha edildi. Bu konuyla ilgili olarak da özellikle deniz kuvvetlerimiz ciddi bir çalışmanın, takibin gayreti içerisinde. Şu an itibariyle herhangi bir s8ıkıntı söz konusu değil. Bundan sonraki sürece yönelik de başta Savunma Bakanım olmak üzere deniz kuvvetleri bu süreci devam ettiriyor. Takip ediyorlar. Şu an için bir sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız" dedi.