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Erdoğan'dan 'Pınar Gültekin' paylaşımı: Davanın bizzat takipçisi olacak, kadına şiddetin son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız

"Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum"

22 Temmuz 2020 17:00

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin hakkında bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum" dedi.

Muğla'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in dün ormanlık alanda cesedine ulaşılmıştı. Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum.

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