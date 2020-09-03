Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında Yunanistan ve Doğu Akdeniz konusunda kurmaylarına talimatlar verdi. Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de yüzde 100 haklıyız, haklılığımızdan vazgeçmeyiz. Güney Kıbrıs hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz. Bu ‘haklarımızdan taviz vereceğiz’ demek değildir. Herkesin kazanabileceği ortak bir zeminde buluşabiliriz” dedi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın kulis haberine göre, "Herkesin kazanabileceği ortak bir zeminde buluşabiliriz" diyen Erdoğan, "Kazan kazan politikası uygulayabiliriz. Ama Yunanistan buna yanaşmıyor. Masada her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Siyasi çözümü destekliyoruz. Almanya arabuluculuk yapmak istiyor ama stratejik ortağı Fransa’yı da bir şekilde destekleme durumunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan ekonomi değerlendirmesi: Gayet iyi

Erdoğan ekonomideki son gelişmelerle ilgili olarak da, “ABD’nin 31.7’lik küçülmesine karşılık, biz 9.9 küçüldük. Ekonomimiz gayet iyi. Avrupa Birliği’nin ortalaması 14. Avrupa Birliği ülkelerine göre bizim durumumuz iyi. Önümüzdeki 3’üncü dönemde göreceğiz. Tahminlerimize göre en az büyüme rakamlarımızın yüzde 12-13’lerin üzerinde olmasını bekliyoruz. Bu yılı pozitif kapatırız" değerlendirmesinde bulundu.