Erdoğan: Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'kur korumalı TL mevduatı'na ilişkin olarak, "Programın açıklanmasından beri Türk lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor." dedi.

Muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Bay Kemal, Meral Hanım ve onun yanındakiler. HDP'yi söylemeye gerek yok, onlar siyasi terörist. Bu millet bunları daha fazla kaldıramaz. İnşallah 2023 seçimlerinde gereken dersi vermek suretiyle geldikleri yere göndereceklerdir." ifadelerini kullandı.

ATV ve Apara canlı yayınında ekonomi başta olmak üzere gündemle ilgili soruları yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Kur düzeyi serbest piyasa işleyişi içinde olması gereken yere gelecektir"

"Öncelikle son gelişme bütün vatandaşlarımızın aslında Türk Lirası'na güvendiğini, güvenmesi gerektiğini gösteriyor. Hele hele bir Trabzonlu vatandaşımızın para konusunda, Türk Lirasına 'kaybettum ama Türk Lirası değer kazansın yeter bağa" dedi. Bu güzel göstergeydi. Altyapı, üretim altyapı ve finansal sektörümüzün sağlamlığından gücünü alıyor Türk Lirası. Ana muhalefet ve yavruları daha çok Dolar ve Avro'ya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar Doları baz alarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu ciddi yanlış. Hele hele Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış birisinin 'Buradan taviz vermeyin, Türk Lirası kayba gidecektir' demesi çok daha çirkin, yakışmıyor. Daha sonra geri adım atmaya kalktı ama bu millet yutmaz. 2008'de de benzeri oldu. Bu tür hareketler rasyonel olmayan hareketlenmeler idi. Açıkladığımız TL varlıkları güçlendirici paketle bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşlarımız da hızlı bir şekilde TL'ye geçişin, o sabah kapılara dizilmeleri, buralarda dövizleri bozarak TL'yi almaları, vatandaşlarımızın milli ve yerli olarak parasına yönelik güvenin göstergesiydi.

Bugün 23,8 milyar liranın üzerinde arttı, ivmelenerek artışı devam ediyor. Bugün ekonomi yazarları, akademisyenlerle Dolmabahçe'de toplantım oldu. Bu toplantıda bunların hepsini ele alma fırsatımız oldu. Amacımız sanayici, yatırımcı, vatandaşlarımız için kur oynaklığını azaltmak, TL değerine itibar katmaktadır. Kur düzeyi serbest piyasa işleyişi içinde olması gereken yere gelecektir. Para yatağında akar. Şimdi yatağını buluyor, buldu daha iyi olacak. Acele etmiyoruz ve bir ara biliyorsunuz 10'un da altına düştü. Şu anda 11 civarında zannediyorum. İstikrarlı şekilde gerek Maliye Hazine gerekse Merkez Bankamızın dayanışması, bizlerin katkıları, istişari kurullarımızla yerli yerine oturtacağız. Sabırla devam etmekte fayda var."

Durmuş Yılmaz'a yanıt: Gayr-i millilik budur

O söylediğiniz Merkez Bankasında geçmişte başkanlık yapmış olan zat, o da şu anda bu suçu işlemiştir. Hele hele Merkez Bankasında başkanlık yapacaksın, kalkacaksın bu tür yol göstericiliğe soyunacaksın. Bunları da aynı şekilde hesaba çekecekler. İşte Durmuş paranın ben evin patronuyum diyor. Geçmişte olan neydi? Medyadaki yayınlar. Bundan dolayı kendisiyle ne dalgalar geçtiler. Evin dairesinin kapısındaki ayakkabılara varıncaya kadar bunlarla ilgili. Biz savunduk, onun düştüğü hale bak. Gayr-i millilik budur. Kamu görevinde bulunmuş biri kamu aleyhinde açıklama yapamaz. Kamu ahlakı buna müsaade etmez. Demek ki burada bir sorun var ve bu sorunu ortadan yine hep beraber kaldıracağız.

Türkiye ekonomi modeli diyoruz boşuna demiyoruz. Bize has ülkemiz koşullarına uygun bir model. Başkanlık modelinde ben ne demiştim? Amerika falan değil Türk tipi demiştim. Biz niye kendimize güvenmiyoruz? Bu millet hani şair diyor ya; gelmişiz dünyaya millet milliyet nedir öğretmişiz. Ben basit bir şey söyleyeceğim bu yeni yaptığımız köprülerden biri. Herhalde Nesimi Köprüsü. Şanlıurfa - Adıyaman birbirine bağlıyor. Şimdi şuralardan geçen TIR'lara bakacaksınız. Osmangazi köprüsünden geçen TIR'lara bakacaksınız. Şimdi nasip olursa 1-2 ay içinde Çanakkale Köprüsü'nü açıyoruz 18 Mart. Son kulelerin birleştirme kaynakları yapıldı ve 1-2 ay içerisinde oranın açılışını yapacağız. Dünyada bu kulelerin yüksekliğiyle 1 numara. Bu adım atılırken Kore-Türk ortaklığıyla yapıldı. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum şu bütün köprülerden, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan, bizim Marmaray'dan Avrasya Tüneli'nden geçen TIR'lara bakın, otomobillere bakın. Bu kadar TIR buralardan gelip geçtiğine göre bunlar bir şeyler taşıyorlar. Böyle bir şey gariğ gureba bir ülke olsa bunlar olur mu? Hamdolsun, ülkemizin son dönemdeki güçlü ekonomik performansıyla diğer birçok ülkenin takdirini toplayan bir ülke olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar tarafından öngörülebilirliğin sağlanması için finansal piyasalarda güven ve istikrarın tesisi bu modelin temel önceliklerindendir. Şu anda bizim ülkemizin lojistiği muhteşem.

Yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek üretim ihracat ve istikrarı da artıracağız. İhracatı öncelendirmek cari açık sorununu kalıcı olarak çözmek, özellikle gelişmekte olan ülkelerin problemi olan orta gelir tuzağını aşmak temel önceliklerimizdendir. Şu pandemi döneminde ülkemiz açısından ortaya çıkan yeni fırsatları da değerlendirerek küresel değer endeksinde üst sıralara çıkmayı planlıyoruz. Cari açığımızın kapanmasına katkıda bulunacak ileri teknoloji ve toplam faktör verimliliği yüksek süreli kredi gibi araçlarla finansman sağlayacağız. Teşvik ve desteklerimizi daha da güçlendireceğiz. İhracatçılarımıza direkt Merkez Bankası tarafından ileri vadeli kur verilmesi suretiyle ihracatçılarımızın döviz kurundaki belirsizliklerden korunmasını sağlayacağız. Amacımız cari açığı yüksek üretim ve ihracat artışıyla kapatmaktır hatta cari fazlaya geçmektir. Böylece toplumsal refahı artırmayı hedefliyoruz.

"Zillet İttifakının Cumhurbaşkanı adayını açıklayın da bilelim"

Bununla tabi bir şeyi özellikle vurgulamam lazım. Tabi Bay Kemal bu işlerden anlamıyor. Şanlıurfa'ya gitti. Tabi burada istediği kalabalığı bulamayınca ileri geri savruldu. Dediği şu: Buranın belediyesini bize verin. Biz size burada çiftçiye ücretsiz elektrik vereceğiz. Bir defa Bay Kemal elektrik kime ait? Elektrik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın üretimidir. Bir kere, olmaz da sen bir kere seçildin diyelim, elekriği bedava verme hakkına sahip değilsin. Ondan sonra Adana'ya gittin. Adana'da herkes dediki burada belediye size ait hadi elektriği bedava verin. Madem böyle bir imkanın var. Adana çiftçisi bol olan bir şehir. Haydi ver. Sesi soluğu çıkmıyor. Yalan söyleme, hep zaten ata ata geldiniz buraya kadar. Bundan sonra bu atmalar da tutmayacak. Şimdi Aydın'a gideceksin, oranın da çiftçisi var haydi orada da söyle. Ankara Belediyesi de sizde haydi burada da verebiliyorsan ver. İstanbul, Ankara'da suyu bedava vermekten bahsediyorlardı seçim önce biliyorsun. Tabi meclisleri alamadıkları meclislerde yine kıl payı bir şey verelim de suyu daha ucuza verme payı olsun. Tabi onu da veremiyor. Cüzi bir şeyle bunu da müsaade edip gönderiyorlar. Hayatı yalan. Akşam yalan, sabah yalan siyaset yalanı bu kadar kaldırmaz.

Cumhurbaşkanı olarak tavsiyem şudur. Daha siz cumhurbaşkanını belirleyemediniz. Kimdir zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı şunu bir açıklayın da bilelim. Adı sanı olmayan bir cumhurbaşkanına tavsiyede bulunuyor. Herhalde siz de köşelerden bunu yazarsınız.

Hedef işsizliği daha aşağılara çekmek. Oran olarak şuraya kadar diye rakam vermek inandırıcı olmaz çünkü ben Bay Kemal değilim. Ona kalırsa o sıfırlar. Mümkün olduğunca işsizliği daha da aşağılara indireceğiz, tabii bunu da mevsimsel işsizlikten arındırarak indireceğiz. Hizmet sektörü devreye girdiği andan itibaren, otellerimiz fena gitmiyor, düşüş daha da başlayacaktır. İşsizlikte tek haneli rakamlara ineceğiz, hedef odur. Turizm sektörü büyük önem arzediyor. Tüm sıkıntılara rağmen turizmde de hamdolsun ciddi bir sıçramayı yaptık. Son bana verilen rakamlar 24-25 milyon gibiydi. Parasal olarak 26 milyar gibi gelirimiz oldu. Bu yıl bu sektörde Rusya bizi yalnız bırakmadı. Gerekli destekleri bize verdi. Avrupa'dan da aynı durum olsaydı 30'un üzerine de çıkabilirdik. Son dönemde İngiltere kapıları açtı. Turizm olayı bizim için ciddi manada adeta bacasız sektör. İstanbul iyi bir sıçrama yaptı, Antalya çok çok iyiydi. 2022'de çok daha iyi bir konuma geleceğiz.

"HDP'yi söylemeye gerek yok, onlar siyasi terörist"

Siyasi ahlaktan uzak bir yapı. Temsilcileri de ortada. Bay Kemal, Meral hanım ve onun yanındakiler. HDP'yi söylemeye gerek yok, onlar siyasi terörist. Bu millet bunları daha fazla kaldıramaz. İnşallah 2023 seçimlerinde gereken dersi vermek suretiyle geldikleri yere göndereceklerdir. Milletin kendilerine teveccüh göstermediklerini görünce sinirleri bozuluyor, öfkeden çıldırıyorlar. Bunlar siyasette etik, ahlak, seviye bırakmadılar. Bir genel başkana bu el hareketi yakışır mı? Orası milletin meclisi kutlu bir çatı, edebini takınmak zorundasın. Bay Kemal'in ruh halini sağlıklı bulmuyorum. Şirazesini dengesini kaybetti. Sözlerine baktık, şehit yakınına küfreden milletvekilini ne yapacağız? O da senin ortağın. Bu saygısızlıkların görmezden gelinecek durumu yok. Şehit yakınına küfreden hadsizin de takipçisi olacağız, en ağır bedeli de ödeteceğiz. Bu hareketi yapanın Gazi mecliste yeri olamaz. Bunların milletin hayrına bir işi olamaz. 2023 inşallah ülkemiz için çok çok hayırlı olacak inşallah. En azından bunlardan kurtulacak. Kocaeli'ndeki davaları devam ediyor. Devletin arazilerine çökmeleri. Yaptıkları korsancılık. Bunlar yenilir yutulur şeyler değil, millet bunun hesabını soracak.

"Aşımız koruyucu etkisini ispat etti"

Uzun süreden beridir ülkemizde aşı üretimi için zihinsel çalışmaları yürüttük. Salgın bir yerde de hızlandırıcı faktör oldu. Bilgi birikimimizi araştırma laboratuvarlarından çıkıp fabrikada üretim hattına soktuk. Hızlı bir şekilde Covid aşısı üretebilen 9 ülkeden biri olduk. TURKOVAC aşımız laboratuvar sonuçlarında iyi sonuçlar almıştı. İnsanlar üzerinde yaygın şekilde kullanılacak aşının, sağlıkla ilgili tüm ürünlerin sıkı şartları var. Bütün şartları yerine getirdik. Aşımızın etkinlik ve güvenini test ettik. Aşımız tüm insanların kullanımı için üretiliyor. 2 ithal aşı mevcuttu. 2 aşının güvenirliği ve etkisi konusunda şüpheye gerek yok. Yine de ithal ürün olması nedeniyle yerli aşımızı bekleyen bir grup vatandaşımızın olduğunu biliyor, görüyoruz. Bu vatandaşlarımız yersiz de olsa endişelerinden sıyrılıp gönül rahatlığıyla aşılarını olmalıdır. Aşımız koruyucu etkisin ispat etti. TURKOVAC aşımız vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Başta aşı temin etmekte zorlanan ülkelere göndereceğiz. Geçen hafta Afrika ülkeleriyle yaptığımız topantıda ülkelerin liderlerinden yoğun talep aldık. Bunların hepsini karşılamak istiyoruz. Gelişmiş dediğimiz ülkeler bu konuda ellerini oldukça sıkı tutuyorlar. Bundan asıl zarar görenlerin kendi hassas ekonomileri ve vatandaşlarının olduğu farkında değillermiş gibi davranıyorlar. Türk milleti aşıya aç olan bu insanların talebine duyarsız kalmayacaktır. Türkiye olarak 50 yıl sonra tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen aşımızın her safhasında kendi araştırmacılarımız yer aldı. Kullanım onayının alınmasıyla birlikte aşı çeşitliliğimizi arttırdık. Vatandaşlarımıza, hatta insanlığın hizmetinde değerlendireceğiz. Hıfzıssıha projesini de Ankara'da hayata geçiriyoruz. Esenboğa Havalimanı'na yakın bir yerde kapalı alana sahip projenin ihale süreci önümüzdeki hafta tamamlanacak. Onun da müjdesini bu hafta vermiş olayım.

"Önümüzdeki yıl içinde nafakayı ele alacağız"

Temennimiz odur ki bu yıl içerisinde bu problemi çözelim ama bu konudaki gerek Adalet Bakanlığımız gerek Aile Bakanlığımız bu çalışmayı yürütüyorlar. Kadınların mevcut haklarından geriye dönüş anlamına gelebilecek bir çalışma asla söz konusu değildir. Tüm tarafları koruyacak, çocuğu gözetecek, kadın ve erkek arasında ortak denge gözetecek bir husus geliştireceğiz. Herkesin içine sinecek bir sonuca varıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl içinde nafakayı da içine alacak şekilde boşanma hukukuna bağlı konuları, yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde tümüyle ele alacağız.

"Yüzde yüz yerli mühendislik ve yerli imkanlarla Türksat 6-A uydumuzu uzaya göndereceğiz"

Uydu ve uzay teknolojileri uzmanlık altyapı gerektiren projeler. Ülkemizde uydu ve uzay ekosistemi nitelikli insan kaynağı, altyapısı kurulmasına ilişkin olarak son yıllarda önemli adımlar attık. TÜRKSAT bu adımların lokomotifi oldu. 4. ve 5. nesil uydu projelerinde nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik eğitim ve teknoloji programları uygulandı. Uydu sistemlerinin üretim, entegrasyon, test altyapılarına ilişkin önemli yatırımlar yapıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türksat işbirliği ile uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezinde Türksat 6A projeleri şu anda yürütülüyor. Elon Musk'la bu görüşmeleri yaptığımızda o da adeta mutluluğunu bizimle paylaşmış oldu. İki adet haberleşme ekipmanı Türksat ve Aselsan tarafından üretildi. Türkiye'nin uzaydaki hakları denilince 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle yadetmek gerekiyor. Uzayda frekans elde etmenin ilk adımlar atıldı o dönemde. Yüzde yüz yerli mühendislik ve yerli imkanlarla devam eden Türksat 6-A uydumuzu uzaya inşallah göndereceğiz. Bu konuda hatta ihracat yapabilme konmuna geleceğiz.

"12 Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz vardı; Şu anda 49 ülkede bizim büyükelçiliğimiz var"

Göreve geldiğimizde 12 Afrika ülkesinde büyükelçiliğimiz vardı. Şu anda 49 ülkede bizim büyükelçiliğimiz var. Adeta şu anda onlar da bizimle ciddi rekabet içindeler. Onların da Türkiye'de 39 yanılmıyorsam büyükelçiliği var. Bunları aynı şekilde devam ettiriyoruz. Hedefimiz daha ileri gitmek, sayıları çoğaltmak. Türkiye olarak Afrika'da hemen hemen bütün ülkelere büyükelçilik açmak suretiyle Afrika'nın her yerinde olmak istiyoruz. Yeraltı, yerüstü zenginlikleriye Afrika ile kazan kazan esasına dayanarak yürüyelim istiyoruz. Emperyal güçler yıllarca Afrika'yı sömürdü. Türkiye beraber kazanalım demek suretiyle oralarda. Afrika ülkelerin bize bu noktada güveni var. Beraber yapalım diyorlar.

"2022, 2021'den daha iyi olacak"

2022 Allah'ın izniyle 2021'den daha iyi olacak. Çok daha güçlü olacağız, çok farklı sıçramaları inşallah yaşayacağız. Torunlardan ayrı kalmak kolay iş değil. Onların verdiği enerji hiçbir şeyle mukayese edilmez. Onlar ayrı bir enerji depoluyor. Gerek eşim, gerek çocuklarla işin istişaresini yaparak onlar neyi arzu ediyorsa ben de onlara uyarım.

Sezai Karakoç ve Oğuzhan Asiltürk anıldı

Yarın Gaziantep'te açılış törenleri yapacağız. Vatandaşlarımızla beraber olacağız. Açılış törenleriyle Gaziantep'in mutluluğunu onlarla paylaşacağız. Milletimiz umutlarını kaybetmesin ve bize, AK Parti kadrolarına güvenmeye devam etsin, bu yıl ülkemiz için her biri ayrı değer olan birçok ismi kaybetmemizin üzüntüsünü yaşadık. Büyük şair, dava adamı Sezai Karakoç'u, ilim insanı Prof. Dr. Teoman Duralı hocamızı, sevgili dünürüm müteşebbis Özdemir Bayraktar abiyi, siyasetin duayenlerinden Oğuzhan Asiltürk abiyi ve son olarak musikimizin beyefendilerinden Alaaddin Yavaşça Bey'i hayırla yadediyorum. Ruhlarına bir Fatiha gönderelim ve noktayı da öyle koyalım.