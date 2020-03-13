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Erdoğan’dan Koronavirüs önlemleri: Cuma namazını kılacağı cami dezenfekte edildi, termal kamerayla tarama yapıldı, bazı korumalar eldiven taktı

13 Mart 2020 14:30

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı aldığı önlemler dikkati çekti. 

Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti. Erdoğan'ın evinin önünde ve camide bulunan bazı korumaların eldiven taktığı ve camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü. Camide sabah saatlerinde de dezenfekte çalışmaları yapıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti. 

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