T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı

"Kıymetli hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yâd edeceğiz"

02 Nisan 2020 13:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs nedeniyle yaşamını Prof Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun eşi Didem Taşcıoğlu’nu telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Prof Dr. Taşcıoğlu'nun vefatı dolayısıyla yayınladıkları taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü içindeyiz. Hastalarına şifa dağıtırken, yakalandığı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kıymetli hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yâd edeceğiz. Bugüne kadar binlerce hastanın şifa bulmasında, binlerce öğrencinin yetişmesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu müşfik bir hekim, fedakâr bir hoca, iyi bir insan olarak hatırlayacağız. Cemil Taşcıoğlu Beyefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, öğrencilerine, sağlık camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.”

ETİKETLER

ErdoğanCemil TaşçıoğluKoronavirüsCovid-19taziyemesajDidem Taşçıoğlu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24