AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan MYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Uzun süre maske kullanmanın gerekliliğine değinen Cumhurbaşkanı, "Salgınla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerliyoruz" dedi. Darbe tartışmalarına ilişkin de konuşan Erdoğan, "CHP'nin başını çektiği medyanın azımsanmayacak alıcısı var; hamlelerini boşa çıkarmak görevimiz" ifadesini kullandı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerine değinen Erdoğan, "Biz bitirsek bile, dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır" derken, "Halkımızı psikolojik ve fiili olarak önümüzdeki döneme hazırlamalıyız" şeklinde konuştu.

"Yeni dünya düzenine süratle hazırlanmalıyız"

Salgın sonrasındaki yeni dünya düzenine işaret eden Erdoğan, sadece küresel siyasi ve ekonomik ilişkiler değil, zihinlerin de yeniden yapılanma sürecine gireceğini ifade ederek "Bu sürecin ülkemizde de yansımaları olması kaçınılmazdır. AK Parti olarak kendimizi ve dünyadaki bu yeni düzene süratle hazırlamalı milletimizin karşısına donanımlı bir şekilde çıkmalıyız. Her alanda hazırlıklarımızı yaparak belki birkaç ay belki birkaç yıl sonra başlayacak olan bu tartışma ve dönüşüm dönemini en iyi şekilde karşılamalıyız" sözlerini kaydetti.

"Darbe çığırtkanlığı"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde bir iktidar değişikliğini, hatta bir sistem değişikliğini görüyorum" sözleri sonrasında başlayan 'darbe' tartışmalarına da atıfta bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, CHP'ye eleştiriler yöneltti. "Ülke olarak salgından, terörle mücadele ve ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken, maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz" sözleriyle konuyu açan Erdoğan, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığından sağlıktaki ve diplomasideki başarılarımızı gölgelemeye çalışmaya kadar her yola başvuran karanlık bir zihniyle karşı karşıyayız. CeHaPe’nin başını çektiği gazete ve tv'lerden sosyal medyaya kadar da azımsanmayacak bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak Cumhur İttifakı olarak bizim görevimizdir. Meydan bize zarar vermek için ülkesine ve milletine zarar verebilecek bu faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız. Her yalanı, iftirayı, her çarpıtmayı anında cevaplamanın yanında , kendi vizyonumuzu, icraatımızı sürekli anlatarak bu kesimi en azından ortada bir yere getirmeliyiz."

Erdoğan özetle şunları kaydetti:

Türkiye olarak dünya ile beraber ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgınıyla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Hasta sayısı, ölüm sayısı, tedavi gören hasta sayısı bakımından olumlu bir düzeyde ilerliyoruz. Türkiye sağlık altyapısı ve sosyal güvenlik gücü sayesinde pozitif ayrışma göstermiştir. Aldığımız tedbirleri her hafta kabine toplantımızda gözden geçiriyoruz.

Genel olarak halkımızın belirlenen kurallara riayet ederek, işinin başına geçtiğini, alışveriş yaptığını gördük.

Geçtiğimiz hafta bu çerçevede ilk kararları almıştık. Kimi işletmelerin faaliyetine izin verilmesiyle ilgili uygulama dün başladı. Her ne kadar bazı yerlerde arzu etmediğimiz görüntülere rastlasak da genel kurallara uyulduğunu gördük. Dün yeni kararlar aldık.

Önümüzdeki hafta sonunu takip eden 19 Mayıs tatilinde 16-19 Mayıs günlerinde 4 gün süreyle sokağa çıkma sınırlaması getirdik. Uzunca bir süre maske kullanımımız, temizlik, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama, kalabalıklardan uzak durma ilkelerine uygun şekilde yaşamak mecburiyetindeyiz. Türkiye olarak biz bu hastalığı bitirsek bile, dünyadan silinmedikçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır. AK Parti olarak teşkilatlarımızla ve tüm insanlarımızla bu gerçeği anlatmalı halkımızı psikolojik ve fiili olarak önümüzdeki döneme hazırlamalıyız.

Salgın döneminde yaşananlar sağlı kalanında yaptıklarımızın önemini ve bize atılan iftiraların altının ne kadar boş olduğunu göstermiştir. Ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi nereye götürmek istediğimizi bıkmadan anlatmaya devam etmeliyiz. Özellikle kadın ve gençlik kollarımız başta olmak üzere toplumun spesifik kesimlerine yönelik çalışma yapan kesimlerimizin daha fazla gayret göstermesi gerekiyor."

AK Parti olarak kendimizi ve dünyadaki bu yeni düzene süratle hazırlamalı milletimizin karşısına donanımlı bir şekilde çıkmalıyız. Her alanda hazırlıklarımızı yaparak belki birkaç ay belki birkaç yıl sonra başlayacak olan bu tartışma ve dönüşüm dönemini en iyi şekilde karşılamalıyız. Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirme konusunda buradaki heyete sizlere çok önemli görevler düşüyor.