Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatının ardından taziye için aradı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Erdoğan'ın taziye aramasını duyurdu. Altun, ''Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir.'' açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmit’te yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç (68), hastalığı nedeniyle kaldırıldığı Ümraniye’deki özel bir hastanede hayatını kaybetmişti.
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