Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "100 bin liralık otel odası" göndermesi: Bu millet aldanmaz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akkuyu'da temeli atılan santralle ilgili sözlerine yönelik, “Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün” dedi. Erdoğan, "Kararlı bir mücadelenin ardından nihayet Akkuyu'daki santralin temelini attık inşallah iki üniteyi 2023 yılına hizmete alacağız" diye konuştu.

"Hidroelektrik üretimi kaynaklarında potansiyelimizin sınırına gelmek üzereyiz" diyen Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı inşallah 2023'ten itibaren sistemimize vererek bu alanda da bir rahatlama sağlayacağız" diye konuştu.

Öte yandan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun son videolardan birini geceliği 100 bin lira değerinde olan bir otel odasından çektiğine ilişkin iddialara da gönderme yaptı. "Kalkınmanın temel yapısı olan enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara diyoruz ki yapmayın bu millet bu iş dünyası sizi çarpar. Ülkenin hayrına milletin menfaatine bir teklifiniz, bir projeniz, bir hayaliniz varsa buyurun konuşalım" diyen Erdoğan, "Böyle bir tane lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle oradan yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz. Böyle bir gayretiniz yoksa gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz" sözlerini kaydetti.

Erdoğan iş insanlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da iş insanlarıyla buluştu. Sözlerine, "Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ihracat ve cari fazlayla büyütme mücadelemize en büyük desteği veren kuruluşlardan biri de TÜGİK'tür. Yastık altındaki tasarrufların ekonomiye kazandırılmasından iç turizmin teşvikine kadar pek çok kampanyada öncülük yapan bu kuruluşumuzun çalışmalarını hep yakından takip ettik. İş dünyamızın gençliğin dinamizmi ile bütünleştirerek büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yaptığınız katkılarından dolayı Erkan kardeşimiz başta olmak üzere milletim adına şükranlarımı sunuyorum" diyerek başlayan Erdoğan, "Hayali olmayanın hedefi olmaz, hedefi olmayanın da rotası olmaz. Biz Türkiye'de 20 yıldır tüm hayalleri önce hedeflere sonra gerçeklere dönüştürdük. İnsanlarımızın hayatına dokunan her alanda ülkemize çağ atlattık" dedi.

Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları beşe, ona katlayan yatırımlarımızla Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak altyapıyı kurduk. Şimdi bu altyapı üzerinde ülkemizi tamamen kendi modeliyle kendi gücüyle kendi programıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak yeni bir atılımın içindeyiz. Milletimizin karşısına 2011 yılında 2023 hedefleriyle çıktığımızda birileri buna bunak bükmüştü, bizi hayalcilikle suçlamıştı. İşte 2023'ün eşiğindeyiz. Ve Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönüşme sürecini beraberce yaşıyoruz" sözlerini kaydetti.

"Şayet sağlıkta ülkemizi dünyanın en iyi işleyen sağlık hizmeti sistemine kavuşturmasaydık, şehir hastaneleri başta olmak üzere dört bir yanı sağlık tesisleriyle donatmasaydık, çalışan sayısını 1 milyon 241 bine çıkarmaydık bugün bulunduğumuz yerde olmazdık diyen Erdoğan terörle mücadeleye de değindi; "Şayet güvenlikte terör örgütlerini ülkemiz içinde eylem yapamaz hale getirmeseydik, teröristlerin başlarını sınır ötesinde bulundukları yerlerde ezmeseydik, insanlarımızın ve şehirlerimizin huzurunu teminat altına almasaydık bugün bulunduğumuz yerde olmazdık." Dün geceki Kış Kartalı Harekatı'nı hatırlatan Erdoğan, "Üç ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar" ifadelerini kullandı.

"Milletimin her bir ferdinden ülkelerine inanmalarını, bize güvenmelerini istiyorum"

İktidara geldiklerinden bu yana hizmet sağladıkları sektörlerden bahseden Erdoğan, "Tüm bunları şunun için anlatıyorum; Bizim ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefimiz içi boş bir vaat , altı bir boş söylem, laf olsun diye serdedilmiş bir beyan, siyaset kürsüsünden üfürülmüş bir balon değildir. Tam tersine biz önce bu iddiamızı hayata geçirecek altyapıyı kurduk sonra hedefimizi ilan ettik. Milletimin her bir ferdinden ülkelerine inanmalarını, bize güvenmelerini, hedefimize destek vermelerini istiyorum. Kol kola çalıştığımızda geçmişte nasıl darbeleri boşa çıkardıysak Türkiye'yi dünyada ve bölgesinde sözü dinlenen, tavrı belirleyici olan bir ülke haline getirdiysek bunu da başaracağız" dedi.

"Akkuyu uzak değil, gidersin bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün"

Sözlerinin devamında da "Bizi üzen en önemli husus hala eski Türkiye alışkanlıklarıyla ahlak, akıl dışı, bel altı yöntemlerle yürütülmeye çalışılan muhalefet tarzıdır" diyerek muhalefeti hedef alan Erdoğan şunları kaydetti:

"Ülkenin en büyük ikinci partisinin başındaki zat çıkıyor dünyada yaşananları olup bitenleri yok sayarcasına pek çok hezeyanın yanında ülkemizin nükleer güç santrali projesini de karalamaya çalışıyor. Ya eline diline dursun eğer arzu ediyorsan Akkuyu uzak değil. Gidersin bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün. Bak Bay Kemal şimdi yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Biz durmuyoruz çalışıyoruz. 100 bin megavata Türkiye'nin enerjisini çıkaran iktidar biziz. Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum. Gaz lambası vardı gaz lambası. Biz ise bunu işte bunu hale getirdik. Şu anda güneş enerjisi santralleri öbür tarafta RES'ler. Sizin hayal bile edemediklerinizi biz gerçeğe dönüştürdük."

CHP lideri, “Enerjide önümüzdeki en ciddi tehlike; pahalı Akkuyu elektriği” demişti. Kılıçdaroğlu, Akkuyu’da üretilecek elektriğin kilovat saatinin KDV hariç alım garantili 12,35 (dolar) cent olduğunu anımsatarak, “Normalde dünya ortalaması bunun 3’te birine yakın. Akkuyu Nükleer Santrali devreye girdiği zaman sanayici üç katı pahalı elektrik kullanacak” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği organize sanayi bölgelerinde durumu anlattığını ancak çok sayıda kişinin bu durumdan haberi olmadığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, “Üstelik teknoloji de almıyorsunuz. Meclis’te tartışılırken çok söyledik, hiç değilse teknolojisini alalım dedik. Pahalı olacaksa niye biz Akkuyu Nükleer Enerji Santralını kurduk” ifadelerini kullandı. TIKLAYIN – Kılıçdaroğlu: Enerjide önümüzdeki en ciddi tehlike, pahalı Akkuyu elektriği

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz açıklaması

"Peki, dünyanın 32 farklı ülkesinde 443 nükleer santral faaliyetteyken niçin ülkemiz bu imkandan mahrum edilmeye çalışılıyor derseniz. Akkuyu nükleer güç santrali bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen birisini niçin rahatsız eder. Daha önemlisi bu menfi kampanyaya ülkenin ikinci büyük partisinin genel başkanının da katılmasının sebebi ne olabilir? Zahir'de Akkuyu'da üretilecek elektriğin fiyatı üzerinden yapılan saldırının asıl amacının bizatihi projenin kendisi olduğunu bunların geçmişteki tavırlarından zaten biliyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlar ya en pahalı enerjinin olmayan enerji olduğunu, enerji arz güvenliğinin şartının kaynak çeşitlendirmesi olduğunu bilmeyecek kadar cahiller ya da kafaları ve kalpları başka yerlere bağlı. Salgınla birlikte zirveye çıkan ekonomik krizinin lokomotifi enerji fiyatlarındaki fahiş artışlardır. Kömür fiyatlarının 5, doğalgaz fiyatlarının 10 kat arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu fiyatlara rağmen enerjiye ulaşımın giderek zorlaştığı dengesiz bir küresel piyasa ikliminden söz ediyoruz. Vatandaşlara ve sanayicilerine uygun fiyatla elektrik veren ülkeler nükleerinden hidroelektriğine kadar tüm yatırımlarını 40-50 yıl önce tamamlamışlar, finansman yükünü o dönemde üstlendikleri kaynaklarını bugün rahatça kullanabiliyorlar. Buna rağmen sıkıntı yaşıyorlar: Biz işte mevcut enerji kaynaklarımızdan 3'te ikisinden fazlasını son 20 yılda kurduk. Nükleer güç santralimiz henüz inşa halinde. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulan tesisler henüz kendilerini amorti etmediği gibi yatırımlar sürüyor. Hidroelektrik üretimi kaynaklarında potansiyelimizin sınırına gelmek üzereyiz. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı inşallah 2023'ten itibaren sistemimize vererek bu alanda da bir rahatlama sağlayacağız."

Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık otel odası göndermesi

"Kalkınmanın temel yapısı olan enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara diyoruz ki yapmayın bu millet bu iş dünyası sizi çarpar. Ülkenin hayrına milletin menfaatine bir teklifiniz, bir projeniz, bir hayaliniz varsa buyurun konuşalım" diyen Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun son videolardan birini geceliği 100 bin lira değerinde olan bir otel odasından çektiğine ilişkin iddialara da göndermede bulunarak, "Böyle bir tane lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle oradan yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz. Böyle bir gayretiniz yoksa gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz" sözlerini kaydetti.