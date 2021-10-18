Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu kadrolaşma listeleri ve kamu binalarının usulsüz tahsisleriyle gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkındaki iddialara işaret ederek, bürokratlara seslenerek, "Emir almıştım, diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun" diye seslenmişti.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum. Unutmayın, Türkiye devletini şahıs devletine değiştirmiş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin kişisel çıkarlarına zorlanmış bir kısım devlet memurları var bazıları çok baskı altında bunun da elbette farkındayız. Ancak unutulmalıdır ki devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde, soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı eminim ki; ‘efendim, emir aldık, uygulamak zorunda kaldık’ diyecekler. Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz." demişti.