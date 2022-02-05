T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan kendisine geçmiş olsun diyen Muharrem İnce'ye: Sağ olun Muharrem Bey; Emine hanımla birlikte güzel temennileriniz için sizlere teşekkür ediyoruz

"Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

05 Şubat 2022 20:30

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın  Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bunun üzerine siyasilerden geçmiş olsun mesajları geldi. 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce de Erdoğan'a Twitter üzerinden seslenerek, "Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Covid -19 ile mücadele eden tüm yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum." mesajını iletti.

Erdoğan ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye cevap vererek, "Sağ olun Muharrem Bey… Emine hanımla birlikte güzel temennileriniz için sizlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 

erdoğanincemuharremcoronacovidkorona
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24