Erdoğan'dan kendisine geçmiş olsun diyen Muharrem İnce'ye: Sağ olun Muharrem Bey; Emine hanımla birlikte güzel temennileriniz için sizlere teşekkür ediyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bunun üzerine siyasilerden geçmiş olsun mesajları geldi. 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce de Erdoğan'a Twitter üzerinden seslenerek, "Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Covid -19 ile mücadele eden tüm yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum." mesajını iletti.

Erdoğan ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye cevap vererek, "Sağ olun Muharrem Bey… Emine hanımla birlikte güzel temennileriniz için sizlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.