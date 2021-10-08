Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Fiilen uygulanma aşamasına geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deniz taşımacılığındaki en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur. İstanbul Boğazı'nın artan yük trafiğini taşıyamaz hale gelmesi bizi alternatif arayışına yönlendirdi. Kanal İstanbul enine-boyuna konuşulmuş, tartışılmış ve fiilen uygulanma aşamasına gelmiştir" dedi. Sazlı Dere Köprüsü'nün temelinin atılmasının projenin ilk somut adımı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Proje kapsamındaki diğer işleri de plan dahilinde hayata geçireceğiz. Kanalın kazısına da plana göre başlayacağız" ifadesini kaydetti.

Öte yandan Erdoğan, ülkede ilk defa Yüksek Hızlı Tren hatlarını inşa ederek işletmeye açtıklarını söyledi. Hâlen 3 bin 500 km uzunluğa sahip yeni demiryolu hatlarımızın inşası sürüyor" diyen Erdoğan, "YHT hatlarında Ankara-Sivas bölümünü yakında açıyoruz" haberini verdi.

Erdoğan, Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda konuştu. “Dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest’in de gerçekleştirildiği Atatürk Havalimanı, bundan sonra ulusal ve uluslararası ölçekteki fuar, etkinlik ve yarışmalara ev sahipliği yapmayı sürdürülecektir” diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, “Bundan 12 yıl önce 2009 yılında yapılan 10. Ulaştırma şurası hedef 2023 diyerek gerçekleştirmiştik. Bugün 2023’ün eşiğinde tekrar ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin mevcut durumunu ve geleceğini konuşuyoruz. Kalkınmanın temel altyapısı olan bu yatırımlar konusunda nereden nereye geldiğimize baktığımızda gerçekten çok büyük mesafe kat ettiğimizi görüyoruz” diye konuştu.

"Bu ortak bilinci harekete geçiremezsek insanlığı sancılı ve ağır maliyetli bir kaos döneminin beklediği açık"

Dün bir vizyon bir hedef olarak ifade ettiğimiz başlıkların çoğu bugün tamamlanmış projeler olarak önümüzde duruyor. Şu anda karşımızda duran fotoğrafta tamamlanan projeler yanında bundan sonra yapmamız gereken işleri, eksikliklerimizi, gelişen ve değişen dünyanın ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçları da görüyoruz” diyen Erdoğan, sözlerinin devamında pandemi ve iklim gibi küresel krizlere değindi. Erdoğan, şunları kaydetti:

“Özellikle salgın ve iklim değişikliği gibi son dönemde ağır soncularıyla daha sık yüzleşmeye başladığımız küresel kriziler kendi gerçeklerini dayatmaktadır. Bu durum diğer alanlarla birlikte ulaştırma ve haberleştirme sektörlerinde de ciddi değişimlere, yeri yönelimlere sebep olmaktadır. Yaşadığımız sürecin tarihi arka planı da bize aynı gerçeği işaret ediyor.

Dünyanın yeni ve gerçekten köklü bir değişimin eşiğinde olduğunu görüyoruz. Şayet bu süreci ülkeler ve toplumlar olarak doğru okur, üzerimize düşen sorumlulukları adil bir şekilde yerine getirirsek insanlığın ortak geleceği adına hayırlı bir iş yapmış oluruz. Eğer bu ortak bilinci harekete geçiremezsek insanlığı sancılı ve ağır maliyetli bir kaos döneminin beklediği açıktır. Türkiye, tüm büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan bir ülke olarak, önümüzdeki yeni sürecin öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır."

"Elimizdeki imkanları göstererek iş birliği fırsatlarını genişletmek istiyoruz"

"Türkiye’yi hâlâ eski haliyle hatırlayanlara elimizdeki imkanları göstererek iş birliği fırsatlarını genişletmek istiyoruz. Bizim pek çok ülkeden farkımız sadece kendimiz kazanmanın değil birlikte kazanmanın peşinde olmamızdır. Afrika’dan Asya’ya kadar dostlarımıza hep bu teklifle gidiyor adımlarımızı da bu anlayışla atıyoruz" diyen Erdoğan, açıklamalarının devamında iktidara geldiklerinden bu yana ulaştırma alanındaki gelişmeleri şöyle aktardı:

“Neredeyse hiçbir geliştirme ve ilave yapılmadan teslim aldığımız 12 bin 803 kilometre demiryolu ağımızı baştan sona tamamen yeniledik."

"Kara yolu yatırımlarımız sayesinde ülkemizde taşıt hareketliliği yüzde 170 artmış, kazalarda yüzde 80 azalış olmuştur."

"Yurt içinde havalimanı sayımızı 26'dan 56'ya çıkardık. Halen inşası devam edenlerle havalimanı sayımız yakında 61'e ulaşacak."

"İstanbul Havalimanımız dünyanın en iyileri arasında 2. sırada, Avrupa'da en yoğun havalimanı sıralamasında ilk sırada yer alıyor."

"Hava ulaşımındaki yatırımlarımız ve elde ettiğimiz başarılarla hem ülke içinde hem dünyada erişmedik yer bırakmama hedefimize büyük ölçüde yaklaştık."

Ulaşım projelerinin artık ayrılmaz bir parçası haline gelen haberleşme yatırımlarında çok büyük ilerlemeler sağlandığını kaydeden Erdoğan, "Kendi uydularımızı üretme ve fırlatma aşamasına gelmiş olmamız, bu alanda katettiğimiz mesafenin en somut örneğidir. Geniş bant internetten fiber hatlara, mobil aboneden operatör tarifelerine kadar iletişimin her alanında kurumlarımıza ve halkımıza verdiğimiz hizmetin standardını yükseltiyoruz. Amacımız bilişim teknolojilerinde tüketen, takip eden değil, geliştiren, yön veren, üreten konumuna geçmektir. Bunun için 5G başta olmak üzere geleceğin teknolojilerindeki millilik ve yerlilik oranlarını yükseltmenin gayreti içindeyiz" diye konuştu.

Erdoğan, dijitalleşmenin giderek daha çok önem kazandığını dile getirerek, "Vakitten yakıta kadar her konuda avantaj ve tasarruf sağlayan akıllı ulaşım sistemlerini hızla yaygınlaştırmakta kararlıyız. Hazırladığımız strateji ve eylem planlarıyla tüm bu hedeflere doğru adım adım ilerliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda tartışılan her konunun, başlığın önemli kazanım ve rehber olduğunu vurgulan Erdoğan, şuranın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından bir tablo hediye edildi.