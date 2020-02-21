Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bu akşam Putin ile yapacağımız görüşme tavrımızı belirleyecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18:00'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. "Şu an itibariyle İdlib'deki tüm gelişmeleri tepeden tırnağa ele alacağız" diyen Erdoğan, "Şu anda oradaki mücadele kararlı şekilde devam ediyor. Bu akşamki görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecektir" diye konuştu.

İstanbul’da cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Sayın Merkel, Sayın Macron, Sayın Putin ile yaptıkları görüşmede bu konuları ele almak suretiyle İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için böyle bir daveti kendileri yaptılar. Bu davet karşısında henüz beklenen bir yaklaşım, cevap vardır diyemem. Bir de dörtlü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'da teklif ettiler. Bu teklifle ilgili henüz Putin arzu edilen cevabı vermedi. 'Biz Erdoğan ile bunu görüşürüz' dediler. Bu akşam saat 18:00 gibi Putin'le bir telefon görüşmem olacak. Şu an itibariyle İdlib'deki tüm gelişmeleri tepeden tırnağa ele alacağız. Ben buna yoğun bir savaş diyebiliriz. Orada çok sayıda araç-gerek imha edildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikap imha edildi. Şu anda oradaki mücadele kararlı şekilde devam ediyor. Bu akşamki görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecektir.

Rejim İdlib halkına bu zulmü durdurmadığı sürece oradan çekilmemiz söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz. Burada bu zulüm duracak. Bir milyon insan bizim sınırlarımıza doğru göç ediyor. Biz bunları nerelerde kalkacağız da bunlara iskân imkânı sağlayacağız! Ancak aldığımız tedbirler biliyorsunuz sınırımızdan Suriye'nin içine doğru 30-35 km gibi bir koridoru güvenli bölge ilan edelim. Bu güvenli bölgede de şimdi biz yeni bir adım attık. Briket barakalar yapalım dedik. Bu barakalarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kış mevsiminde oradaki kardeşlerimiz kışın sert iklimine hiç olmazsa dayanma gücü biraz daha artmış olur. Bunun yanında, gıda ve sağlık imkânları konusunda Kızılay ve AFAD'ın yoğun çalışmaları var. Merkel 25 milyon Euro bana söz vermişti. Fakat burada Mülteciler Komisyonu vasıtasıyla geldiği için süreç. uzuyor. Henüz gelmedi. Macron'a, 'Merkel'den böyle bir destek geldi senden de aynı desteği bekleriz' dedim" diye konuştu.

Erdoğan devamında şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşlar şunu çok açık ve net söyleyeyim. Hafter bizim için bir muhatap değil. Hafter maaşlı bir lejyoner. Gayrimeşru. Orada meşru olan uluslararası camianın BM'nin kabul ettiği lider Sarrac'dır. Dikkat ederseniz biz hep Sarrac'la görüştük. Batı ne yazık ki Sarrac'ı davet ettiği yere Hafter'i de davet ediyor."

"S-400 konusu gündemdeyken Trump'a bize patriotlar verin onu da alalım, tek düze çalışmak istemiyoruz dedik. Ama bize olumlu bir cevap vermediler, veremediler."