Erdoğan’dan gıda fiyatlarındaki artışa karşı  “kooperatif market” formülü

Gıda fiyatlarındaki artışa karşı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “kooperatif market” formülü geldi. Erdoğan’ın “Tarım Kredi’ye ait kooperatif marketler regüle edilecek. Bunların sayısının arttırılması için planlama yapılıyor” dediği belirtildi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış’ın haberine göre, Erdoğan’ın ayrıca perakende yasası ile zincir marketler için de düzenleme yapılmasının hedeflendiği bilgisini verdiği aktarıldı.

Kurmaylara "yeni anayasa" talimatı

Erdoğan, kurmaylarına yeni anayasa çalışmasının iyi anlatılması yönünde talimat verdi. Kongrelerle ilgili son durumun da gündeme geldiği toplantılarda, AKP’nin 7’nci Olağan Büyük Kongresi’nin nisan ayında yapılmasının planlandığı ifade edildi.