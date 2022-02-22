Erdoğan'dan elektrik tarifesinde düzenlemeye ilişkin açıklama: 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik düzenlemesine ilişkin olarak, “1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo'dan Senegal'e gidişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin geçen haftaki Kabine Toplantısı ardından elektrik faturalarına ilişkin düzenleme mesajlarına ilişkin sorusu üzerine Erdoğan şunları kaydetti:

"210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz.

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